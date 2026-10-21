UCL: Δεν κατάφερε να σταματήσει το «τρένο» της Παρί η Μπαρτσελόνα - Μεγάλη ανατροπή για τη Λίβερπουλ

Στο σπουδαιότερο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν παρέδωσε ακόμα ένα ποδοσφαιρικό σεμινάριο. Παρά την πίεση της Μπαρτσελόνα, οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε επιβεβαίωσαν την τρομερή τους φόρμα και επικράτησαν με 4-2. Έτσι, οι Παριζιάνοι υποχρέωσαν τους «μπλαουγκράνα» στην πρώτη τους φετινή ήττα, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ενόψει της συνέχειας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Στο «Άνφιλντ», η Λίβερπουλ με τον Κώστα Τσιμίκα στη σύνθεσή της πραγματοποίησε μια επική ανατροπή. Παρότι βρέθηκε να χάνει με 2-0 από τη Βιγιαρεάλ στο πρώτο μέρος, αντέδρασε εντυπωσιακά και επικράτησε με 4-3, διατηρώντας το απόλυτο (3/3) στη διοργάνωση.

Στο «Ολίμπικο», η Ρόμα πέτυχε με άνεση την πρώτη της νίκη στη League Phase, συντρίβοντας με 4-0 τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Παράλληλα, σε ένα ματς-θρίλερ, η Νάπολι πήρε το πρώτο της «τρίποντο» νικώντας με 4-3 τη Μπόντο Γκλιμτ, ενώ η Αϊντχόφεν πανηγύρισε σπουδαίο εκτός έδρας «διπλό» στην έδρα της Πόρτο.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Τρίτη 20 Οκτωβρίου

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) - Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 2-2

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) - Ντόρτμουντ (Γερμανία) 1-2

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) - Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 4-2

Λίβερπουλ (Αγγλία) - Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 4-3

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) - ΑΕΚ (Ελλάδα) 5-1

Ρόμα (Ιταλία) - Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 4-0

Πόρτο (Πορτογαλία) - Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 0-1

Νάπολι (Ιταλία) - Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 4-3

Στουτγκάρδη (Γερμανία) - Ατλέτικο (Ισπανία) 1-1

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

Λιλ (Γαλλία) - Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 19:45

Κόμο (Ιταλία) - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) 19:45

Μπάγερν (Γερμανία) - Άρσεναλ (Αγγλία) 22:00

Ρεάλ (Ισπανία) - Λειψία (Γερμανία) 22:00

Ίντερ (Ιταλία) - Σαχτάρ (Ουκρανία) 22:00

Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) - ΛΑΣΚ (Αυστρία) 22:00

Άστον Βίλα (Αγγλία) - Βίκινγκ (Νορβηγία) 22:00

Μπριζ (Βέλγιο) - Λανς (Γαλλία) 22:00

Μπέτις (Ισπανία) - Φέγενορντ (Ολλανδία) 22:00