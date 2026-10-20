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Champions League: Η βαθμολογία της League Phase μετά την ήττα της ΑΕΚ από τη Μάντσεστερ Σίτι

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά την ήττα της ΑΕΚ από τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ.

Champions League: Η βαθμολογία της League Phase μετά την ήττα της ΑΕΚ από τη Μάντσεστερ Σίτι
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Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε στο Μάντσεστερ, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 5-1 από τους «πολίτες» για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League.

Η «Ένωση» παρέμεινε στους 3 βαθμούς και πλέον μετράει δύο συνεχόμενες ήττες στη διοργάνωση, ενώ την επόμενη αγωνιστική, το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς θα φιλοξενήσει στη Νέα Φιλαδέλφεια ένα ακόμη μεγαθήριο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ήτοι τη Ρεάλ Μαδρίτης (04/11, 19:45).

Η βαθμολογία της League Phase

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