Η βαθμολογία στον όμιλο του Άρη στο EuroCup και ο επόμενος αντίπαλος

Ο Άρης έτρεχε με... 110 στη Γερμανία, επικρατώντας άνετα της Ροστόκ για την 4η αγωνιστική του EuroCup, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να συνεχίζει την αήττητη πορεία της στη διοργάνωση.

Οι «κιτρινόμαυροι» ανέβηκαν στο 4-0 μετά την πρόσφατη νίκη τους και την επόμενη αγωνιστική θα τεθούν αντιμέτωποι στο «Nick Galis Hall» με την Τσεντεβίτα (28/10, 19:30) η οποία δεν έχει γευτεί ακόμα τη χαρά της νίκης στο EuroCup.

Η βαθμολογία στον όμιλο του Άρη