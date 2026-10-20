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Ισοπεδωτικός Άρης στη Γερμανία, έκανε «φύλλο και φτερό» τη Ροστόκ για το 4/4 στο EuroCup

Ο Άρης ήταν καταιγιστικός στη Γερμανία, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να φιλοδωρεί με «100αρα» τη Ροστόκ, επικρατώντας με 110-79 και πανηγυρίζοντας την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στο EuroCup

Ισοπεδωτικός Άρης στη Γερμανία, έκανε «φύλλο και φτερό» τη Ροστόκ για το 4/4 στο EuroCup
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Ένας Άρης... να τον πιείς στο ποτήρι στη Γερμανία!

Οι «κιτρινόμαυροι» του Βασίλη Σπανούλη δεν άφησαν κανένα περιθώριο στη Ροστόκ, κυριάρχησαν απόλυτα από το πρώτο κιόλας λεπτό του αγώνα και με τέσσερις παίκτες διψήφιους «διέλυσαν» με το εκκωφαντικό 110-79 (+31) τους αντιπάλους τους για την 4η αγωνιστική του EuroCup.

Έτσι, η ομάδα της Θεσσαλονίκης συνέχισε αήττητη την πορεία της στη διοργάνωση, έχοντας σε τρομερή βραδιά επιθετικά τους Ντιμιτρίεβιτς (17π. 4ασ.), Ρόμπινσον-Ερλ (21 π., 10 ριμπ.), Μόργκαν (20 π., 3 ασ.) και Τολιόπουλο (16π. 3/8 τρίποντα), ενώ το ντεμπούτο του πραγματοποίησε ο Στέφαν Γιόβιτς.

Η εξέλιξη του αγώνα:

Ο Άρης μπήκε δυνατά στο παρκέ, βρήκε ρυθμό και απέκτησε νωρίς προβάδισμα με 16-7. Η Ροστόκ προσπάθησε να πλησιάσει (20-25), όμως οι εύστοχες ενέργειες των Τολιόπουλου και Θανάση διαμόρφωσαν το 20-29 στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, η διαφορά εκτοξεύθηκε. Με τον Τολιόπουλο να... πυροβολεί από τα 6.75 και τον Άρη να τρέχει ένα εντυπωσιακό σερί 11-0, η ομάδα του Σπανούλη ξέφυγε με +21 (30-51) και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο επιβλητικό 37-58, εκμεταλλευόμενος και τα λάθη των Γερμανών.

Στο δεύτερο μέρος, οι φιλοξενούμενοι πάτησαν ακόμα περισσότερο το «γκάζι». Η διαφορά ξεπέρασε τους 30 πόντους (51-87) στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Άρη να κρατάει τους γηπεδούχους χωρίς πόντο για περισσότερα από έξι λεπτά. Το τελικό 79-110 σφράγισε μια ολοκληρωτική εμφάνιση και μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη.

Τα Δεκάλεπτα: 20-29, 37-58, 51-83, 79-110

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