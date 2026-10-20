Πρόβλημα με Λούντμπεργκ στη Μακάμπι Τελ Αβίβ: Εκτός για περίπου δύο μήνες ο Δανός
Στα... πιτς για περίπου δύο μήνες θα παραμείνει ο Ίφε Λούντμπεργκ, με τον Δανό γκαρντ της Μακάμπι να αποκομίζει πρόβλημα στον τετρακέφαλο κατά τη διάρκεια προπόνησης.
Πλήγμα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με τον Ίφε Λούντμπεργκ.
Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε ο σύλλογος του Ισραήλ, ο Δανός γκαρντ υπέστη μερική ρήξη στον τένοντα του τετρακέφαλου κατά τη διάρκεια προπόνησης και θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες.
Θυμίζουμε πως ο 31χρονος είχε χάσει μεγάλος μέρος της περσινής σεζόν λόγω προβλήματος στον αχίλλειο, ενώ τη φετινή σεζόν έχει ξεκινήσει θετικά τη χρονιά, μετρώντας κατά μέσο όρο 7,7 πόντους και 3 ασίστ ανά αγώνα σε 6 συνολικά παιχνίδια της EuroLeague.