· Μακάμπι Τελ Αβίβ

Πρόβλημα με Λούντμπεργκ στη Μακάμπι Τελ Αβίβ: Εκτός για περίπου δύο μήνες ο Δανός

Στα... πιτς για περίπου δύο μήνες θα παραμείνει ο Ίφε Λούντμπεργκ, με τον Δανό γκαρντ της Μακάμπι να αποκομίζει πρόβλημα στον τετρακέφαλο κατά τη διάρκεια προπόνησης.

Πρόβλημα με Λούντμπεργκ στη Μακάμπι Τελ Αβίβ: Εκτός για περίπου δύο μήνες ο Δανός
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Πλήγμα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με τον Ίφε Λούντμπεργκ.

Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε ο σύλλογος του Ισραήλ, ο Δανός γκαρντ υπέστη μερική ρήξη στον τένοντα του τετρακέφαλου κατά τη διάρκεια προπόνησης και θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες.

Θυμίζουμε πως ο 31χρονος είχε χάσει μεγάλος μέρος της περσινής σεζόν λόγω προβλήματος στον αχίλλειο, ενώ τη φετινή σεζόν έχει ξεκινήσει θετικά τη χρονιά, μετρώντας κατά μέσο όρο 7,7 πόντους και 3 ασίστ ανά αγώνα σε 6 συνολικά παιχνίδια της EuroLeague.

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