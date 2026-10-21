Σπανούλης: «Συγκλονιστικός ο κόσμος μας - Αυτή είναι η αμυντική ταυτότητα που θέλουμε»

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη σοβαρότητα των παικτών του και την εντυπωσιακή παρουσία των φιλάθλων στη Γερμανία εμφανίστηκε ο Βασίλης Σπανούλης μετά την ευρεία νίκη του Άρη επί της Ροστόκ με 110-79 για το EuroCup.

Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στην αμυντική νοοτροπία, το ντεμπούτο του Γιόβιτς, ενώ αποκάλυψε πως ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός

Για την παρουσία του κόσμου: «Είναι κάτι τρομερό. Δεν είμαστε στην Ευρωλίγκα για να παίζουμε σε εύκολα προσβάσιμες πόλεις. Μπήκαμε σε μια έδρα και είδαμε 1000 άτομα στις κερκίδες. Είναι τεράστιο για εμένα και τους παίκτες μου. Μου δίνει κίνητρο να μην κάνουμε ξανά τα λάθη που κάναμε στην Καρδίτσα».

Για το παιχνίδι και την αμυντική προσήλωση: «Αυτή είναι η ταυτότητα μας. Κέρδος είναι η άμυνα μας, ο τρόπος που μπήκαμε στο παρκέ, όπως και οι 24 ασίστ για 9 λάθη. Σιγά-σιγά όλοι καταλαβαίνουν πώς μπορούν να βοηθήσουν. Όλοι έδωσαν το 100% για να βοηθήσουν, όσο και αν έπαιξαν»

Για το ντεμπούτο του Στεφάν Γιόβιτς: «Είχα στο μυαλό μου να παίξει, δεν έπαιξε ρόλο η εξέλιξη του αγώνα. Δεν κοιτάζω αντίπαλο ή διαφορά. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι ακόμα και 35 λεπτά να κάθονται, στο φινάλε πρέπει να είναι έτοιμοι. Η χρονιά είναι μεγάλη».

Για τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου: «Ας τον αφήσουμε να δουλέψει και να είναι ταπεινός. Έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Έχει τα φόντα να πρωταγωνιστήσει, αρκεί να δουλέψει σκληρά. Κι άλλοι παίκτες έκαναν εξαιρετική δουλειά. Οι Μήτρου-Λονγκ και Μοκόκα δεν σκόραραν πολύ, αλλά έκαναν εξαιρετική δουλειά σε Κόπλαντ και Κρόκετ. Στην Ελλάδα λέμε ότι αν δεν σκόραρε αυτός, δεν έπαιξε καλά. Βοήθησαν πάρα πολύ την ομάδα σήμερα. Ο Λιντέλ μοίρασε έξι ασίστ».

Για την απουσία του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου: «Η θλάση στη γάμπα είναι ύπουλη. Το ιατρικό τιμ είναι πάνω του. Σίγουρα θα χρειαστεί ένα μήνα και βλέπουμε. Κάναμε μεγάλο ρόστερ, πρέπει να κάνουν step-up οι υπόλοιποι. Σε κάθε ομάδα υπάρχουν ατυχίες».