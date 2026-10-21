· ΑΕΚ · Μάντσεστερ Σίτι

Πήλιος: «Απέναντι σε τέτοιες ομάδες πληρώνεις το κάθε λάθος»

Οι δηλώσεις του Σταύρου Πήλιου μετά τη «βαριά» ήττα της ΑΕΚ από τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Πήλιος: «Απέναντι σε τέτοιες ομάδες πληρώνεις το κάθε λάθος»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παρά τη «βαριά» ήττα της ΑΕΚ από τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ο σκόρερ της Ένωσης, Σταύρος Πήλιος, στάθηκε στην προσπάθεια της ομάδας, αλλά και στο τι έπρεπε να γίνει καλύτερα.

Αναλυτικά όσα είπε ο μπακ της ΑΕΚ:

Για την εικόνα της ομάδας: «Ήμασταν ανταγωνιστικοί, κάναμε build up, είχαμε καλά διαστήματα στο παιχνίδι. Απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους πρέπει να είσαι 110% συγκεντρωμένος. Ξέραμε ότι είναι δύσκολο το παιχνίδι, ήρθαμε με το πλάνο μας, πρεσάραμε ψηλά. Δυστυχώς το σκορ είναι μεγάλο, αλλά κρατάμε την προσπάθεια και πάμε παρακάτω».

Για όσα έπρεπε να κάνει καλύτερα η ΑΕΚ: «Μετά το τρίτο γκολ που δεχθήκαμε, πέσαμε. Κάθε φάση του αντιπάλου είναι επικίνδυνη. Έπρεπε να είμαστε πιο συμπαγείς, ώστε να αποφύγουμε κάποιο γκολ».

Για το γκολ που σημείωσε και τη χαμένη ευκαιρία με τη Σαχτάρ: «Για εμένα είναι σημαντικό, αλλά η ομάδα έχασε, δεν μπορώ να το χαρώ. Προχωράμε και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι για το πρωτάθλημα, που είναι ο βασικός μας στόχος».

COMMENTS
LATEST NEWS
01:05 CHAMPIONS LEAGUE

Νίκολιτς: «Η ποιότητα της Σίτι έκανε τη διαφορά, δείξαμε μεγαλύτερο σεβασμό απ’ όσο έπρεπε»

01:03 CHAMPIONS LEAGUE

Πήλιος: «Απέναντι σε τέτοιες ομάδες πληρώνεις το κάθε λάθος»

00:44 CHAMPIONS LEAGUE

Βαθμολογία UEFA: Η Τσεχία πλησίασε την Ελλάδα μετά τη «βαριά» ήττα της ΑΕΚ

00:37 CHAMPIONS LEAGUE

Μάγερ: «Τα δώσαμε όλα - Δεν έχει τελειώσει τίποτα»

00:30 ΜΠΑΣΚΕΤ

Σπανούλης: «Συγκλονιστικός ο κόσμος μας - Αυτή είναι η αμυντική ταυτότητα που θέλουμε»

00:24 CHAMPIONS LEAGUE

Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς

00:17 CHAMPIONS LEAGUE

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Τα highlights από την ήττα της «Ένωσης» στο Έτιχαντ για το Champions League

00:06 CHAMPIONS LEAGUE

UCL: Δεν κατάφερε να σταματήσει το «τρένο» της Παρί η Μπαρτσελόνα - Μεγάλη ανατροπή για τη Λίβερπουλ

23:57 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Η βαθμολογία της League Phase μετά την ήττα της ΑΕΚ από τη Μάντσεστερ Σίτι

23:53 CHAMPIONS LEAGUE

Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ 5-1: Η διαφορά ποιότητας έφερε βαριά ήττα στο Έτιχαντ

23:43 CHAMPIONS LEAGUE

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Ο Φόντεν «χτυπάει» ξανά για το 4-1 των «πολιτών» (vid)

23:40 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρόμπινσον-Ερλ: «Η ταυτότητά μας είναι η άμυνα - Απίστευτοι οι οπαδοί μας, οι καλύτεροι στον κόσμο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας