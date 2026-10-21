Πήλιος: «Απέναντι σε τέτοιες ομάδες πληρώνεις το κάθε λάθος»

Παρά τη «βαριά» ήττα της ΑΕΚ από τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ο σκόρερ της Ένωσης, Σταύρος Πήλιος, στάθηκε στην προσπάθεια της ομάδας, αλλά και στο τι έπρεπε να γίνει καλύτερα.

Αναλυτικά όσα είπε ο μπακ της ΑΕΚ:

Για την εικόνα της ομάδας: «Ήμασταν ανταγωνιστικοί, κάναμε build up, είχαμε καλά διαστήματα στο παιχνίδι. Απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους πρέπει να είσαι 110% συγκεντρωμένος. Ξέραμε ότι είναι δύσκολο το παιχνίδι, ήρθαμε με το πλάνο μας, πρεσάραμε ψηλά. Δυστυχώς το σκορ είναι μεγάλο, αλλά κρατάμε την προσπάθεια και πάμε παρακάτω».

Για όσα έπρεπε να κάνει καλύτερα η ΑΕΚ: «Μετά το τρίτο γκολ που δεχθήκαμε, πέσαμε. Κάθε φάση του αντιπάλου είναι επικίνδυνη. Έπρεπε να είμαστε πιο συμπαγείς, ώστε να αποφύγουμε κάποιο γκολ».

Για το γκολ που σημείωσε και τη χαμένη ευκαιρία με τη Σαχτάρ: «Για εμένα είναι σημαντικό, αλλά η ομάδα έχασε, δεν μπορώ να το χαρώ. Προχωράμε και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι για το πρωτάθλημα, που είναι ο βασικός μας στόχος».