Νίκολιτς: «Η ποιότητα της Σίτι έκανε τη διαφορά, δείξαμε μεγαλύτερο σεβασμό απ’ όσο έπρεπε»

Η «Ένωση» δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις της αναμέτρησης με τους «πολίτες».

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα, ο Μάρκο Νίκολιτς αναγνώρισε την ποιότητα της Σίτι, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ομάδα του δεν ταξίδεψε στην Αγγλία με στόχο απλώς να περιορίσει τις απώλειες, αλλά για να παίξει σύμφωνα με τη δική της αγωνιστική ταυτότητα.

Ο Σέρβος τεχνικός ξεχώρισε ως θετικό στοιχείο την προσπάθεια της ομάδας να κυκλοφορήσει την μπάλα και να αναπτύξει το παιχνίδι της, παρά την πίεση των γηπεδούχων. Παραδέχθηκε, πάντως, ότι οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετώπισαν με υπερβολικό σεβασμό τη Σίτι κι εκτίμησε πως θα χρειάζονταν περισσότερη τόλμη για να διεκδικήσουν κάτι από την αναμέτρηση.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα για τη συνέχεια των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, τονίζοντας ότι η ΑΕΚ πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική στο Champions League, ενώ ευχαρίστησε τους φιλάθλους της ομάδας για τη στήριξή τους τόσο στο Λονδίνο όσο και στο Μάντσεστερ.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

Για την εικόνα του αγώνα και τα στοιχεία που έκριναν το αποτέλεσμα: «Ήταν ένα ενδιαφέρον ματς. Η ποιότητα έκρινε την αναμέτρηση. Μπήκαμε με τη δική μας ταυτότητα, δεν θέλαμε να μείνουμε πίσω. Υπήρξαν στιγμές που ελέγξαμε την μπάλα, είχαμε καλή ανάπτυξη, ήμασταν επικίνδυνοι, όμως η ποιότητα στο τελείωμα των φάσεων ήταν βίαιη από πλευράς Σίτι. Η κατοχή ήταν 60-40 υπέρ της Σίτι και 16-11 τα σουτ. Αυτό δείχνει ότι δεν ήρθαμε απλά να επιβιώσουμε, αλλά ήταν μια ομάδα που ήταν έτοιμη να τιμωρήσει το παραμικρό λάθος. Ήταν άξια η νίκη της Σίτι. Οι φίλαθλοί μας ήταν εκπληκτικοί και στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ. Έφτιαξαν μια υπέροχη ατμόσφαιρα, είμαστε περήφανοι για αυτούς. Στρέφουμε την προσοχή μας στο ελληνικό πρωτάθλημα στο ματς που έρχεται. Έχουμε τρεις βαθμούς και πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στους αντιπάλους στη συνέχεια στο Champions League. Αν κάτι δεν μου άρεσε ήταν ότι δείξαμε υπερβολικό σεβασμό, περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Δεν είχαμε κίτρινη κάρτα και αυτό σημαίνει ότι δείξαμε υπερβολικό σεβασμό. Για να παίρναμε κάτι ίσως έπρεπε να δείξουμε μεγαλύτερο θάρρος και περισσότερη τόλμη».

Για τη μικρή προσέλευση των φιλάθλων της Μάντσεστερ Σίτι: «Δεν θέλω να σχολιάσω την παρουσία των οπαδών της Σίτι. Επικεντρώνομαι τους δικούς μας και απολαμβάνω που είμαι προπονητής της ΑΕΚ. Στην έδρα μας κάθε παιχνίδι είναι sold out και οι οπαδοί μας μας ακολουθούν σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια. Ακόμα και μετά από τη βαριά ήττα είδατε πως συνόδευσαν τους παίκτες εκτός αγωνιστικού χώρου. Είμαστε περήφανοι για αυτούς. Εμείς ήρθαμε εδώ για να παίξουμε ποδόσφαιρο και όχι για να επιβιώσουμε».

Για το αν κρατά θετικά στοιχεία παρά το 5-1: «Διατηρούμε το δικό μας στυλ και τη δική μας ταυτότητα. Δεν θέλαμε να παίξουμε αμυντικά και να μείνουμε πίσω για να επιβιώσουμε. Σε ένα κομμάτι το καταφέραμε. Μπορέσαμε να ελέγξουμε την μπάλα, να δομήσουμε τις επιθέσεις μας και φτάσαμε και στην περιοχή τους. Το δείχνει η στατιστική αυτό. Με χαροποιεί. Καταφέραμε να είμαστε κοντά στην εστία τους, όμως η εκπληκτική ποιότητα της Σίτι έκανε τη διαφορά. Έγιναν και ατομικά λάθη, αλλά είδα και θετικά στοιχεία».