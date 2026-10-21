Βαθμολογία UEFA: Η Τσεχία πλησίασε την Ελλάδα μετά τη «βαριά» ήττα της ΑΕΚ

Η μάχη για τη διατήρηση της Ελλάδας στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μετά τα αποτελέσματα της Τρίτης (20/10) στο Champions League.

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει κάτι από την αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ, γνωρίζοντας «βαριά» ήττα (5-1), με αποτέλεσμα η Ελλάδα να μην προσθέσει βαθμούς στη συγκομιδή της. Την ίδια ώρα, η Σλάβια Πράγας απέσπασε ισοπαλία 2-2 από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, ισοφαρίζοντας στις καθυστερήσεις και χαρίζοντας 200 βαθμούς στην Τσεχία.

Ο συνδυασμός των δύο αποτελεσμάτων έφερε τους Τσέχους στην 11η θέση, με τη διαφορά από την Ελλάδα να περιορίζεται στους 287 βαθμούς. Πλέον, ένα θετικό αποτέλεσμα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, καθώς μία νίκη προσφέρει 400 βαθμούς στη χώρα που την κατακτά.

Το ευρωπαϊκό τριήμερο, επομένως, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική προσπάθεια. Η Ελλάδα έχει ακόμη τρεις ομάδες που αγωνίζονται από τις 20 έως τις 22 Οκτωβρίου, όσες και η Τσεχία, ενώ η Πολωνία συνεχίζει με δύο εκπροσώπους. Κάθε αποτέλεσμα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη διεκδίκηση της 10ης θέσης.

Βαθμολογία UEFA

9. Τουρκία

Βαθμοί συνολικά: 51.275

Βαθμοί σεζόν: 6.100

Ομάδες που συνεχίζουν: 4/5

10. Ελλάδα

Βαθμοί συνολικά: 45.812

Βαθμοί σεζόν: 5.400

Ομάδες που συνεχίζουν: 4/5

11. Τσεχία

Βαθμοί συνολικά: 45.525

Βαθμοί σεζόν: 3.700

Ομάδες που συνεχίζουν: 4/5

12. Πολωνία

Βαθμοί συνολικά: 45.525

Βαθμοί σεζόν: 3.400

Ομάδες που συνεχίζουν: 2/5

13. Νορβηγία

Βαθμοί συνολικά: 39.812

Βαθμοί σεζόν: 6.200

Ομάδες που συνεχίζουν: 4/5

14. Δανία

Βαθμοί συνολικά: 39.306

Βαθμοί σεζόν: 5.000

Ομάδες που συνεχίζουν: 4/4

Οι εκπρόσωποι των χωρών:

Ελλάδα: ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός

ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός Τσεχία: Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλζεν, Γιάμπλονετς

Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλζεν, Γιάμπλονετς Πολωνία: Λεχ Πόζναν, Γιαγκελόνια

Τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων (20-22 Οκτωβρίου)

Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ 5-1

22/10, 17:30: Καϊράτ – Παναθηναϊκός

22/10, 19:45: ΟΦΗ – Λεβερκούζεν

– Λεβερκούζεν 22/10, 22:00: Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας

Τα παιχνίδια των τσεχικών ομάδων (20-22 Οκτωβρίου)

Φενέρμπαχτσε – Σλάβια Πράγας 2-2

22/10, 19:45: Γιάμπλονετς – Μπράιτον

– Μπράιτον 22/10, 22:00: Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας

22/10, 22:00: Βικτόρια Πλζεν – Λέφσκι Σόφιας

Τα παιχνίδια των πολωνικών ομάδων (20-22 Οκτωβρίου)

22/10, 19:45: Λεχ Πόζναν – Σάντερλαντ

– Σάντερλαντ 22/10, 22:00: Γιαγκελόνια – Άντερλεχτ

Η Ελλάδα εξακολουθεί να κρατά το προβάδισμα στη μάχη για τη 10η θέση, αλλά η απόσταση από την Τσεχία έχει πλέον μειωθεί αισθητά. Με τρεις ελληνικές ομάδες να έχουν ακόμη ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, τα αποτελέσματά τους θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της χώρας να διατηρήσει τη θέση της στη βαθμολογία της UEFA.