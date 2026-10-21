· ΑΕΚ · Μάντσεστερ Σίτι

Μάγερ: «Τα δώσαμε όλα - Δεν έχει τελειώσει τίποτα»

Όσα δήλωσε ο Λόβρο Μάγερ, λίγο μετά την ήττα της ΑΕΚ από τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Μάγερ: «Τα δώσαμε όλα - Δεν έχει τελειώσει τίποτα»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της στη League Phase του Champions League γνώρισε η ΑΕΚ, με την «Ένωση» να υποκλίνεται στην ανωτερότητα της Μάντσεστερ Σίτι και τους «πολίτες» να επικρατούν με 5-1 στο Έτιχαντ.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Λόβρο Μάγερ παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της MagentaTV και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην προσπάθεια που κατέβαλλαν αυτός και οι συμπαίκτες, τονίζοντας επίσης πως δεν έχει κριθεί ακόμη τίποτα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κροάτης:

Για την προσπάθεια της ΑΕΚ: «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τα δώσαμε όλα. Παίξαμε απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες. Είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε να τους αντιμετωπίσουμε. Δεχθήκαμε ένα γκολ και μετά άνοιξε το παιχνίδι. Κάναμε ευκαιρίες, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά είναι δύσκολο σε τέτοιο επίπεδο να πάρουμε αυτό που θέλουμε».

Για το μάθημα από το σημερινό παιχνίδι: «Δεν ξέρω ποιο είναι το μάθημα, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μέσα από αυτά τα παιχνίδια βλέπεις τα περιθώρια βελτίωσης. Πρέπει να απολαμβάνουμε αυτά τα παιχνίδια. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχουμε ακόμη πέντε παιχνίδια στα οποία πρέπει να διεκδικήσουμε τα πάντα».

COMMENTS
LATEST NEWS
00:44 CHAMPIONS LEAGUE

Βαθμολογία UEFA: Η Τσεχία πλησίασε την Ελλάδα μετά τη «βαριά» ήττα της ΑΕΚ

00:37 CHAMPIONS LEAGUE

Μάγερ: «Τα δώσαμε όλα - Δεν έχει τελειώσει τίποτα»

00:30 ΜΠΑΣΚΕΤ

Σπανούλης: «Συγκλονιστικός ο κόσμος μας - Αυτή είναι η αμυντική ταυτότητα που θέλουμε»

00:24 CHAMPIONS LEAGUE

Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς

00:17 CHAMPIONS LEAGUE

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Τα highlights από την ήττα της «Ένωσης» στο Έτιχαντ για το Champions League

00:06 CHAMPIONS LEAGUE

UCL: Δεν κατάφερε να σταματήσει το «τρένο» της Παρί η Μπαρτσελόνα - Μεγάλη ανατροπή για τη Λίβερπουλ

23:57 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Η βαθμολογία της League Phase μετά την ήττα της ΑΕΚ από τη Μάντσεστερ Σίτι

23:53 CHAMPIONS LEAGUE

Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ 5-1: Η διαφορά ποιότητας έφερε βαριά ήττα στο Έτιχαντ

23:43 CHAMPIONS LEAGUE

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Ο Φόντεν «χτυπάει» ξανά για το 4-1 των «πολιτών» (vid)

23:40 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρόμπινσον-Ερλ: «Η ταυτότητά μας είναι η άμυνα - Απίστευτοι οι οπαδοί μας, οι καλύτεροι στον κόσμο»

23:31 CHAMPIONS LEAGUE

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Άμεση αντίδραση και 3-1 με Τσερκί (vid)

23:25 CHAMPIONS LEAGUE

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Μείωσε με Πήλιο η «Ένωση»! (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας