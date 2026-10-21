Μάγερ: «Τα δώσαμε όλα - Δεν έχει τελειώσει τίποτα»

Τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της στη League Phase του Champions League γνώρισε η ΑΕΚ, με την «Ένωση» να υποκλίνεται στην ανωτερότητα της Μάντσεστερ Σίτι και τους «πολίτες» να επικρατούν με 5-1 στο Έτιχαντ.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Λόβρο Μάγερ παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της MagentaTV και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην προσπάθεια που κατέβαλλαν αυτός και οι συμπαίκτες, τονίζοντας επίσης πως δεν έχει κριθεί ακόμη τίποτα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κροάτης:

Για την προσπάθεια της ΑΕΚ: «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τα δώσαμε όλα. Παίξαμε απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες. Είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε να τους αντιμετωπίσουμε. Δεχθήκαμε ένα γκολ και μετά άνοιξε το παιχνίδι. Κάναμε ευκαιρίες, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά είναι δύσκολο σε τέτοιο επίπεδο να πάρουμε αυτό που θέλουμε».

Για το μάθημα από το σημερινό παιχνίδι: «Δεν ξέρω ποιο είναι το μάθημα, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μέσα από αυτά τα παιχνίδια βλέπεις τα περιθώρια βελτίωσης. Πρέπει να απολαμβάνουμε αυτά τα παιχνίδια. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχουμε ακόμη πέντε παιχνίδια στα οποία πρέπει να διεκδικήσουμε τα πάντα».