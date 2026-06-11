ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Ραϊκουάν Γκρέι μέχρι το 2028

Ο ΠΑΟΚ ενισχύει το ρόστερ του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, καθώς προχώρησε στην απόκτηση του Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος αποχώρησε από την ΑΕΚ για να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη.

Οι «ασπρόμαυροι» ανακοίνωσαν επίσημα τη συμφωνία με τον Αμερικανό φόργουορντ/σέντερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας και θα αποτελεί μέλος της ομάδας μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο Γκρέι πραγματοποίησε θετικές εμφανίσεις την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ, ξεχωρίζοντας για την ενέργεια, την αθλητικότητά του και την παρουσία του κοντά στο καλάθι.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«O RaiQuan Gray στον ΠΑΟΚ μέχρι το 2028

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον RaiQuain Gray, ο οποίος θα αγωνίζεται στην ομάδα μας για τα δύο επόμενα χρόνια. Ο Αμερικανός φόργουορντ μετά από δύο εξαιρετικές σεζόν σε Stoiximan GBL και Basketball Champions League με την ομάδα της ΑΕΚ, παραμένει στην Ελλάδα, θα αποτελέσει μία πολύ σημαντική και ποιοτική προσθήκη στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και θα φορά τα ασπρόμαυρα μέχρι και τη σεζόν 2027-28.

Ο RaiQuan Gray γεννήθηκε στο Fort Lauderdale της Florida στις 7 Ιουλίου 1999, έχει ύψος 2μ.03 και αγωνίζεται ως πάουερ φόργουντ και σέντερ.

Αγωνίστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στο Florida State και στην τελευταία του σεζόν (2020-21) με τους Seminols είχε κατά μέσο όρο 11,9 πόντους, 6,4 ριμπάουντ, 2,2 ασσίστ και 1,2 κλεψίματα. Επιλέχθηκε από τους Brooklyn Nets στο νούμερο 59 του ΝΒΑ ντραφτ το 2021. Στο ντεμπούτο του στο ΝΒΑ με τους Nets, είχε 16 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασσίστ στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου της σεζόν 2021-22 απέναντι στους Sixers.

Έκανε τρία ακόμη παιχνίδια στο ΝΒΑ με τους San Antonio Spurs, ενώ για τρεις σεζόν (2021-24) αγωνίστηκε (σε 114 παιχνίδια) στη GLeague με Long Island Nets και Austin Spurs. Στην τελευταία του χρονιά (2023-24) με τους Austin Spurs είχε κατά μέσο όρο 15,4 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3,5 ασσίστ σε 41 παιχνίδια.

Τα δύο τελευταία χρόνια (2024-26) αγωνίστηκε στην ΑΕΚ και πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα, όσο και στο BCL.Τη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε σε 26 παιχνίδια πρωταθλήματος με 10,7 πόντους, 5,2 ριμπάουντ, 1,8 ασσίστ και 1,5 κλεψίματα με 57,2% στα δίποντα, ενώ σε 15 αγώνες του BCL είχε 9,3 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 2,5 ασσίστ.

Αγωνίστηκε σε 27 παιχνίδια πρωταθλήματος της σεζόν 2025-26, με 12,3 πόντους, 4,1 ριμπάουντ, 2,1 ασσίστ και 1,6 κλεψίματα.

Στη διάρκεια της φετινής σεζόν είχε καθοριστική συμμετοχή στην πορεία της ΑΕΚ ως τον τελικό του BCL. Το επιβεβαιώνουν και οι αριθμοί: 12,9 πόντοι, 5,8 ριμπάουντ, 3,1 ασσίστ σε 17 παιχνίδια, ενώ αναδείχθηκε MVP στη φάση των «16» της διοργάνωσης».