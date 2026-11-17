Ο Άρης ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Λε Μαν στο Αλεξάνδρειο, με μοναδικό στόχο να διατηρήσει το αήττητο της έδρας του και να συνεχίσει με θετικό αποτέλεσμα τις υποχρεώσεις του στο EuroCup.

Στο πλαίσιο της Media Day, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς μίλησε για την αγωνιστική κατάσταση των «κιτρινόμαυρων», τονίζοντας πως η ομάδα διαθέτει την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά για να κοιτάξει στα μάτια κάθε αντίπαλο.

Οι δηλώσεις του Ντιμιτρίεβιτς:

«Θέλω να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ελπίζω να μπορέσω να γίνω ακόμα καλύτερος. Συνήθως αυτό κάνω, βελτιώνομαι όσο προχωράει η σεζόν. Βρισκόμαστε σε μια καλή περίοδο ως ομάδα και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και στα δύο παιχνίδια που απομένουν πριν από τη διακοπή».

Για το που αποδίδει τις νίκες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό:

«Πιστεύω ότι είμαστε μια ομάδα φτιαγμένη για να ανταγωνίζεται οποιονδήποτε αντίπαλο. Έχουμε εξαιρετικούς σκόρερ και πολύ αθλητικούς παίκτες. Όταν ανεβάζουμε τον ρυθμό μας και παίζουμε με τον δικό μας τρόπο, μπορούμε να γίνουμε επικίνδυνοι για οποιαδήποτε ομάδα».

Για την αυριανή αναμέτρηση με αντίπαλο τη Λε Μαν:

«Πιστεύω ότι η Χάποελ είναι η πιο δυνατή ομάδα του ομίλου, αλλά σίγουρα βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες. Δώσαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντί της στη Γαλλία. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ακόμη καλύτερη κατάσταση σε σχέση με την περίοδο που την αντιμετωπίσαμε στη Γαλλία. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένει μια μεγάλη πρόκληση, αλλά είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε».

Για την συνεργασία του με τον Ζήση και τον Σπανούλη:

«Ναι, είναι σχεδόν το ιδανικό σενάριο. Νομίζω ότι το απόλυτα ιδανικό θα ήταν να αγωνιζόμασταν στην EuroLeague, οπότε ελπίζω αυτό να συμβεί την επόμενη χρονιά. Πέρα από αυτό, το να συνεργάζομαι καθημερινά μαζί τους είναι πραγματικά προνόμιο για μένα».

Για το πόσο δύσκολο είναι να μείνουν συγκεντρωμένοι μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού και του επερχόμενου τοπικού ντέρμπι:

«Είναι απλό. Αυτή είναι η δουλειά μας, είμαστε επαγγελματίες. Είναι ένα παιχνίδι που κερδίσαμε, αλλά ανήκει ήδη στο παρελθόν. Πρέπει, λοιπόν, να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στο επόμενο παιχνίδι και μόνο σε αυτό. Όταν ολοκληρώσουμε την αναμέτρηση με τη Λε Μαν, τότε θα στρέψουμε την προσοχή μας στο παιχνίδι του Σαββατοκύριακου. Αυτή τη στιγμή, όμως, είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στη Le Mans, καθώς γνωρίζουμε ότι είναι μια επικίνδυνη ομάδα και ένας πολύ δυνατός αντίπαλος».