Σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση κατάγματος στον αριστερό καρπό υποβλήθηκε ο Νεοκλής Αβδάλας, με τον νεαρό Έλληνα γκαρντ να τίθεται εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο μήνες.

Ο τραυματισμός σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Παρασκευής ανάμεσα στο North Carolina και την Τζόρτζια, με αποτέλεσμα να χρειαστεί χειρουργική αποκατάσταση. Έτσι, ο δευτεροετής παίκτης του κολεγίου θα απουσιάσει για σημαντικό χρονικό διάστημα, χάνοντας τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του.

Ο Αβδάλας, ο οποίος κατάγεται από την Καλαμάτα, καλείται πλέον να ακολουθήσει το πρόγραμμα αποθεραπείας του, με στόχο να επιστρέψει στα παρκέ μετά την εκτιμώμενη δίμηνη απουσία.