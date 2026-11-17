Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην πιο κρίσιμη και απαιτητική καμπή του 2026, με εννέα αναμετρήσεις μέχρι το φινάλε του έτους και μια σειρά από μεγάλες προκλήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι «πράσινοι» έχουν καταφέρει να βάλουν τις βάσεις για μια εξαιρετική σεζόν, όμως τώρα καλούνται να αποδείξουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη αντοχή, ποιότητα και διάρκεια για να παραμείνουν στην κορυφή σε όλα τα μέτωπα.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένη από την έως τώρα παρουσία της. Βρίσκεται στην πρώτη θέση της Super League, ενώ στο Κύπελλο Ελλάδας και στο Conference League μετρά μόνο νίκες, έχοντας αποκτήσει ισχυρή θέση και στις δύο διοργανώσεις. Το ιδανικό ξεκίνημα, ωστόσο, πρέπει να έχει και ανάλογη συνέχεια, καθώς τα δύσκολα βρίσκονται πλέον μπροστά.

«Καυτός» Νοέμβριος και Δεκέμβριος

Από τις 22 Νοεμβρίου μέχρι την αλλαγή του χρόνου, το «τριφύλλι» θα δώσει εννέα παιχνίδια, σε ένα πρόγραμμα που μοιάζει με πραγματική δοκιμασία αντοχών. Το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο και η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για τη Super League δεσπόζουν στο εγχώριο καλεντάρι, την ώρα που στην Ευρώπη περιμένουν τρία ιδιαίτερα απαιτητικά ραντεβού.

Οι εκτός έδρας αποστολές απέναντι σε Νόρτζελαντ και Φράιμπουργκ, αλλά και η εντός έδρας μάχη με την Μπράιτον, αποτελούν κομβικά εμπόδια στην προσπάθεια των «πράσινων» να συνεχίσουν την πορεία τους στο Conference League. Στο ενδιάμεσο, υπάρχουν και αγώνες πρωταθλήματος που κρύβουν τις δικές τους παγίδες.

Για τον Παναθηναϊκό, το συγκεκριμένο διάστημα δεν αποτελεί απλώς μια σειρά δύσκολων αγώνων, αλλά ένα καθοριστικό τεστ για τις πραγματικές του δυνατότητες. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων και ο σύλλογος θέλει να επιστρέψει στον θρόνο του ελληνικού ποδοσφαίρου για πρώτη φορά μετά το 2010.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

22/11: Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (πρωτάθλημα)

26/11: Νόρτζελαντ - Παναθηναϊκός (Conference League)

29/11: Ατρόμητος - Παναθηναϊκός (πρωτάθλημα)

2/12: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (Κύπελλο)

6/12: Παναθηναϊκός - Άρης (πρωτάθλημα)

10/12: Φράιμπουργκ - Παναθηναϊκός (Conference League)

13/12: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (πρωτάθλημα)

17/12: Παναθηναϊκός - Μπράιτον (Conference League)

20/12: Παναθηναϊκός - Ηρακλής (πρωτάθλημα)