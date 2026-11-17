Η Σερβία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον Β΄όμιλο της League A του Nations League συγκεντρώνοντας 0 βαθμούς, αφού ηττήθηκε και στις έξι αναμετρήσεις που έδωσε, κλείνοντας έτσι με απογοητευτικό τρόπο την παρουσία της στη διοργάνωση.

Τα Σερβικά ΜΜΕ ωστόσο στάθηκαν στον Λούκα Γίοβιτς, λέγοντας πως ο επιθετικός της ΑΕΚ αποτέλεσε ένα «φωτεινό σημείο σε μια κακή εθνική ομάδα».

Μάλιστα, ο σχολιαστής της δημόσιας τηλεόρασης της Σερβίας (RTS) Ράντε Μπογκντάνοβιτς, ξεχώρισε μόλις δυο ποδοσδφαιριστές στο χθεσινό παιχνίδι με την Ελλάδα, τον διεθνή σέντερ φορ της ΑΕΚ και τον γκολκίπερ Τζόρτζε Πέτροβιτς. «Ο Πέτροβιτς είναι ένα φωτεινό σημείο, αν μιλάμε σε ατομικό επίπεδο. Φωτεινό σημείο είναι και ο Λούκα Γιόβιτς, γιατί η Σερβία παίζει με δέκα παίκτες. Ο Γιόβιτς έκανε εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο», ανέφερε αρχικά ενώ στη συνέχεια υπογράμμισε την προσπάθεια που κατέβαλε ο Γιόβιτς και τις απαιτήσεις του ρόλου του στην αναμέτρηση.

«Γνωρίζω πολύ καλά πόση δύναμη και ενέργεια χρειάζεται για να επιστρέφεις μέχρι το κέντρο, να συμμετέχεις στο παιχνίδι, να γυρίζεις πίσω, να σουτάρεις, να πέφτεις και να συνεχίζεις να παίζεις. Έχουμε περιορισμένες δυνατότητες σε πολλές θέσεις, όμως ορισμένοι ποδοσφαιριστές προσπαθούν πάρα πολύ και καλύπτουν την έλλειψη ποιότητας των υπολοίπων».

Η τοποθέτηση του Μπογκντάνοβιτς προκάλεσε την αντίδραση της παρουσιάστριας, η οποία του ζήτησε να διευκρινίσει ποιον ποδοσφαιριστή θεωρούσε ουσιαστικά απόντα από την αναμέτρηση.

«Όποιος παρακολουθεί το παιχνίδι και γνωρίζει ποδόσφαιρο, θα διαπιστώσει ότι παίξαμε με δέκα παίκτες, ότι έναν ποδοσφαιριστή δεν τον είχαμε στον αγωνιστικό χώρο. Το είπα από την αρχή: Η Σερβία δεν μπορεί να παίζει με δύο σέντερ φορ», κατέληξε ο Σέρβος σχολιαστής αποφεύγοντας να αναφερθεί ονομαστικά.