Στο μεταγραφικό στόχαστρο ομάδων από την Αγγλία και τη Γερμανία βρίσκεται ο Τάσος Δουβίκας, μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις που πραγματοποιεί με τη φανέλα της Κόμο, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής ιστοσελίδας «Tuttomercato».

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας του, έχοντας ξεκινήσει με εξαιρετικό τρόπο τη φετινή σεζόν. Στη Serie A μετράει πέντε γκολ σε 11 συμμετοχές, ενώ έχει ξεχωρίσει και στο Champions League, όπου με έξι τέρματα σε τέσσερις αγωνιστικές βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ.

Συνολικά, ο 27χρονος φορ έχει πετύχει 11 γκολ σε 15 εμφανίσεις, επιδόσεις που έχουν ανεβάσει σημαντικά τις μετοχές του στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το Transfermarkt, υπολογίζεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Οι εμφανίσεις του έχουν ικανοποιήσει απόλυτα τους ανθρώπους της Κόμο, αλλά και τον προπονητή της ομάδας, Σεσκ Φάμπρεγας. Μάλιστα, η ιταλική ομάδα φρόντισε πρόσφατα να εξασφαλίσει τη συνέχιση της συνεργασίας της με τον Δουβίκα, επεκτείνοντας το συμβόλαιό του μέχρι το 2031.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για όποιον σύλλογο ενδιαφερθεί να αποκτήσει τον Έλληνα επιθετικό, καθώς πλέον θα χρειαστεί να καταθέσει μια ιδιαίτερα υψηλή πρόταση για να τον κάνει δικό του.

Premier League και Bundesliga παρακολουθούν τον Δουβίκα

Παρά την πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του, το ενδιαφέρον από το εξωτερικό δεν έχει μειωθεί. Όπως αναφέρει η «Tuttomercato», ομάδες τόσο από την αγγλική Premier League όσο και από τη γερμανική Bundesliga έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Έλληνα φορ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ορισμένοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι έχουν ήδη επικοινωνήσει με την Κόμο, προκειμένου να ενημερωθούν για τις οικονομικές απαιτήσεις της σχετικά με την πιθανή παραχώρηση του πρώην επιθετικού του Αστέρα AKTOR.

Ωστόσο, η στάση της ιταλικής ομάδας είναι ξεκάθαρη. Όπως σημειώνεται στο σχετικό ρεπορτάζ, η Κόμο δεν μπήκε καν σε διαδικασία διαπραγματεύσεων, καθώς δεν υπάρχει, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, καμία πρόθεση να συζητήσει το ενδεχόμενο πώλησης του Τάσου Δουβίκα.