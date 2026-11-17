Το σχέδιο της FIBA για τη δημιουργία του NBA Europe, οι επαφές με την EuroLeague και η προοπτική αναδιάρθρωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων του Χόρχε Γκαρμπαχόσα στο Marca Expansion Business Forum, σε συζήτηση με τον Χεσούς Σάντσες.

Ο πρόεδρος της FIBA ανέλυσε τη φιλοσοφία πίσω από τη νέα διοργάνωση, τονίζοντας πως δεν πρόκειται απλώς για τη δημιουργία μιας ακόμη ευρωπαϊκής λίγκας, αλλά για μια συνολική αλλαγή στο μοντέλο λειτουργίας του αθλήματος στην Ευρώπη. Στόχος, όπως εξήγησε, είναι η ενίσχυση της αγωνιστικής αξιοκρατίας, η οικονομική σταθερότητα των συλλόγων και η δημιουργία μιας ουσιαστικής σύνδεσης ανάμεσα στα εθνικά πρωταθλήματα και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Γκαρμπαχόσα αποκάλυψε, παράλληλα, πως είχαν προηγηθεί συζητήσεις με την EuroLeague, στο πλαίσιο των οποίων η FIBA είχε θέσει τρεις βασικές προϋποθέσεις: τον σεβασμό στο καλεντάρι των εθνικών ομάδων, τη δυνατότητα πρόκρισης στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μέσα από τα εγχώρια πρωταθλήματα και τη δημιουργία μιας ενιαίας αγωνιστικής πυραμίδας. Οι συγκεκριμένες επαφές, ωστόσο, δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

«Οι τρεις αρχές που παρουσιάσαμε στην EuroLeague είναι ακριβώς οι ίδιες που παρουσιάσαμε στο NBA», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως από την πλευρά του NBA υπήρξε διάθεση να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της FIBA υποστήριξε πως υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες της EuroLeague για τη μετάβαση στο NBA Europe, αποκαλύπτοντας ότι όλες τους είχαν κάποια στιγμή εκφράσει την επιθυμία να συζητήσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής στη νέα προσπάθεια.

NBA Europe: 12 μόνιμες ομάδες και τέσσερις θέσεις μέσω πρόκρισης

Αναφορικά με τη μορφή που θα έχει η νέα διοργάνωση, το πλάνο της FIBA προβλέπει τη συμμετοχή 16 ομάδων, εκ των οποίων οι 12 θα αποτελούν μόνιμα franchises, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις θα εξασφαλίζουν τη θέση τους μέσα από αγωνιστικές διαδικασίες.

Η πρόκριση θα μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω των εθνικών πρωταθλημάτων είτε μέσω του Basketball Champions League, ενώ το FIBA Europe Cup θα βρίσκεται στο τρίτο επίπεδο της συγκεκριμένης αγωνιστικής πυραμίδας.

Μάλιστα, οι τέσσερις ομάδες που θα κερδίζουν την παρουσία τους στη διοργάνωση μέσω των αγωνιστικών κριτηρίων θα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα, τα ίδια έσοδα, αλλά και τις ίδιες οικονομικές υποχρεώσεις με τα μόνιμα franchises.

Ο Γκαρμπαχόσα στάθηκε ιδιαίτερα στη δυνατότητα που θα έχουν οι ευρωπαϊκοί σύλλογοι να διεκδικήσουν μια θέση στο νέο εγχείρημα, σημειώνοντας πως περίπου 600 ομάδες θα μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία διεκδίκησης μιας θέσης.

«Αυτή είναι η ουσία του αθλητισμού», υπογράμμισε, αναδεικνύοντας τη σημασία της αγωνιστικής αξιοκρατίας στο μοντέλο που σχεδιάζει η FIBA.

Οι επενδύσεις και η οικονομική προοπτική του NBA Europe

Ξεχωριστό μέρος της τοποθέτησής του αφορούσε και την οικονομική διάσταση της νέας διοργάνωσης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της FIBA, το 95% των επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του NBA Europe αναμένεται να παραμείνει στην ευρωπαϊκή αγορά.

Όπως ανέφερε, η εμπλοκή του NBA έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον σημαντικών επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς το ευρωπαϊκό μπάσκετ διαθέτει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Αυτό συμβαίνει παρά τις οικονομικές δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αρκετοί σύλλογοι της ηπείρου.

Η προϋπόθεση για τα «παράθυρα» των εθνικών ομάδων

Ένα ακόμη ζήτημα στο οποίο έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα ο Γκαρμπαχόσα ήταν το αγωνιστικό καλεντάρι και η ανάγκη να υπάρχει σεβασμός στις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Ο πρόεδρος της FIBA Europe ξεκαθάρισε πως η διακοπή των ευρωπαϊκών διοργανώσεων τον Νοέμβριο και τον Φεβρουάριο, προκειμένου να διεξάγονται απρόσκοπτα τα προκριματικά παιχνίδια των εθνικών ομάδων, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το νέο μοντέλο.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, ο Γκαρμπαχόσα εκτίμησε πως οι ανακοινώσεις σχετικά με τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο NBA Europe αναμένεται να γίνουν μέχρι το τέλος του 2026 ή στις αρχές του 2027.

Η έναρξη της διοργάνωσης μέσα στο 2027 εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό στόχο, χωρίς, πάντως, να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια καθυστέρηση στην υλοποίηση του σχεδιασμού.