Με αρκετά εμπόδια συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ ενόψει της αναμέτρησης με τη Φάλκο στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League.

Συγκεκριμένα, εννέα παίκτες έμειναν εκτός προγράμματος, είτε για λόγους αποκατάστασης είτε λόγω τραυματισμών. Στην προπόνηση δεν συμμετείχε ο Φλιώνης, ο οποίος ένιωσε ξανά ενοχλήσεις στους κοιλιακούς από το παιχνίδι με τη Δόξα Λευκάδας, ενώ ο Κατσιβέλης ακολούθησε το πρόγραμμα αντιμετωπίζοντας πόνους στην περιοχή των γλουτών.

Αντίθετα, κανονικά επέστρεψε ο Τζόζεφ, ο οποίος είχε μείνει εκτός προπόνησης τη Δευτέρα, εξαιτίας ενός ελαφρού διαστρέμματος στην αριστερή ποδοκνημική που υπέστη στην αναμέτρηση με τη Δόξα.