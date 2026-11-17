Ο Ζαν Μοντέρο είναι μεγάλος άτυχος της φετινής σεζόν καθώς υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο και υποβλήθηκε σε χειρουργείο για να αποκατασταθεί η ζημιά στον μηνίσκο του.

Ο Δομινικανός σουπερσταρ έχει ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή την διαδικασία της αποθεραπείας και ενημερώνει τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για την πορεία του συχνά μέσω stories στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έτσι, το απόγευμα της Τρίτης 17 Νοεμβρίου ο Μοντέρο ανέβασε νέα φωτογραφία από το γυμναστήριο οπού ενδυμανώνεται καθημερινά για να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στην αγωνιστική δράση.

Την ώρα που ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Κύπρο για τον αγώνα με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, βρίσκεται στο γυμναστήριο και δουλέυει σκληρά.