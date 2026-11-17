Έμπρακτη στήριξη και ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα γενιά ποδοσφαιριστών της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού αποτελεί η παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών της ΠΑΕ στο πλευρό της Εθνικής Ελλάδας Κ17, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου της κατηγορίας.

Συγκεκριμένα, ο γ’ αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Τάκης Φύσσας, ο τεχνικός διευθυντής, Στέφανος Κοτσόλης, και ο συνεργάτης του, Δημήτρης Γκούμας, θα ταξιδέψουν το πρωί της Τετάρτης στην Ντόχα του Κατάρ, προκειμένου να βρεθούν κοντά στην αποστολή της Εθνικής ομάδας.

Στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα συμμετέχουν πέντε ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του «τριφυλλιού». Πρόκειται για τους Μπινιάρη, Γείτονα, Λάβδα, Νεμπή και Τσίγκα, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τόσο την Ελλάδα όσο και τον Παναθηναϊκό στη σημαντική διεθνή διοργάνωση.

Οι Φύσσας και Κοτσόλης αναμένεται να επιστρέψουν στην Αθήνα την Παρασκευή, ενώ ο Δημήτρης Γκούμας θα παραμείνει στο Κατάρ μέχρι την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της Εθνικής στο τουρνουά.