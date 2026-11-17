Σε προφορική συμφωνία με την Άρσεναλ για την υπογραφή νέου μακροχρόνιου συμβολαίου ήρθε ο Ντέκλαν Ράις, σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky Sports. Οι «κανονιέρηδες» επιθυμούν να διασφαλίσουν την παραμονή ενός από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές τους, προσφέροντάς του βελτιωμένους οικονομικούς όρους.

Παράλληλα όπως μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι Λονδρέζοι τα έχουν βρει σε όλα και με τον Ντάβιντ Ράγια για επέκταση του συμβολαίου του έως το 2030.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές και τους εκπροσώπους του 27χρονου Άγγλου διεξάγονταν εδώ και αρκετούς μήνες. Όπως αναφέρει το Sky Sports, η νέα συμφωνία θα φέρει τις απολαβές του Ράις στα επίπεδα εκείνων του Μπουκάγιο Σάκα, ο οποίος αποτελεί τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή του συλλόγου.

Ο Ράις έχει συμβόλαιο με την Άρσεναλ για ακόμη 18 μήνες, ενώ υπάρχει και οψιόν επέκτασης για έναν επιπλέον χρόνο. Με τη νέα συμφωνία, ο διεθνής μέσος αναμένεται να παραμείνει στο «Έμιρεϊτς» και τα επόμενα χρόνια της καριέρας του.

Όσον αφορά τον Ισπανό τερματοφύλακα θα δεχθεί κι εκείνος γενναία αύξηση των αποδοχών του, ενώ το τρέχον συμβόλαιό του εκπνέει το 2028. Οι σημερινές αποδοχές του 31χρονου υπολογίζονται στις 140.000 λίρες εβδομαδιαίως, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 7,3 εκατομμύρια λίρες ετησίως. Το νέο συμβόλαιο αναμένεται να προβλέπει περαιτέρω αύξηση, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό το ακριβές ποσό.

Την ίδια στιγμή, διαφορετική είναι η κατάσταση στην περίπτωση του αρχηγού της ομάδας, Μάρτιν Έντεγκααρντ. Ο Νορβηγός μεσοεπιθετικός επιβεβαίωσε πως δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι συζητήσεις για την ανανέωση του δικού του συμβολαίου, παρά το γεγονός ότι αυτό ολοκληρώνεται την ίδια χρονιά με το προηγούμενο συμβόλαιο του Ράις.