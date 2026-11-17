Η επιστροφή της Εθνικής Ελπίδων σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, για πρώτη φορά μετά το 2002, δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες ενόψει του Euro U21. Μάλιστα, η ελληνική ομάδα ενδέχεται να ενισχυθεί σημαντικά στη διοργάνωση, καθώς υπάρχουν πιθανότητες να έχει στη διάθεσή της τους Χρήστο Μουζακίτη, Κωνσταντίνο Καρέτσα, Στέφανο Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα.

Ο Στέφανος Τζίμας βρίσκεται ήδη εδώ και περίπου δέκα ημέρες στις προπονήσεις της Μπράιτον, έχοντας μπει στην τελική ευθεία της επιστροφής του μετά τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης. Εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά, αναμένεται να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους πριν από τα Χριστούγεννα, κάτι που του επιτρέπει να υπολογίζεται για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21.

Ανοιχτό είναι και το ενδεχόμενο συμμετοχής του Μουζακίτη, ο οποίος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στην Ισλανδία, ευστοχώντας στην εκτέλεση που χάρισε την πρόκριση στην Ελλάδα. Η παρουσία του στην αποστολή της Ελπίδων θα εξαρτηθεί από τα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Εθνική Ανδρών και τις υποχρεώσεις της τον Ιούνιο.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και για τους Καρέτσα και Μπάμπη Κωστούλα. Εφόσον ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν τους συμπεριλάβει στα σχέδιά του για τα φιλικά παιχνίδια της Ανδρών, θα μπορούν να ενισχύσουν την προσπάθεια της Εθνικής Ελπίδων στην τελική φάση του Euro U21.

Σε κάθε περίπτωση, η πιθανή παρουσία των τεσσάρων ποδοσφαιριστών θα αποτελέσει σημαντική ενίσχυση για την ομάδα, η οποία μετά την ιστορική πρόκριση θέλει να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και στην τελική φάση της διοργάνωσης.