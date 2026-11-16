Η Εθνική Ελπίδων επιστρέφει σε EURO μετά από 25 χρόνια αναμονής.

Η Ισλανδία έβαλε πολύ δύσκολα στην Εθνική μας και οδήγησε την αναμέτρηση στη ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι, ωστόσο οι διεθνείς είχαν το καθαρό μυαλό για να επικρατήσουν με 5-4 απέναντι στους Ισλανδούς και να κλείσουν εισιτήριο για το επερχόμενο EURO.

Ο Χρήστος Μουζακίτης ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής καθώς με το δικό του εύστοχο χτύπημα η Εθνική Ελπίδων θα αγωνιστεί στο EURO μετά από 25 ολόκληρα χρόνια