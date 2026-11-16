Με Γιόβιτς και Μίτροβιτς στην επίθεση η ενδεκάδα της Σερβίας κόντρα στην Ελλάδα

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται τη Σερβία στο κατάμεστο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο τελευταίο παιχνίδι της για τη φάση των ομίλων του UEFA Nations League.

Οι φιλοξενούμενοι θα παραταχθούν με σύστημα 4-4-2, έχοντας τον Πέτροβιτς κάτω από τα δοκάρια. Στο δεξί άκρο της άμυνας θα αγωνιστεί ο Εράκοβιτς και στο αριστερό ο Μπούκιαντς, ενώ στο κέντρο θα βρίσκονται οι Μιλένκοβιτς και Μπάμπιτς.

Στη μεσαία γραμμή, οι Νεντέλικοβιτς και Λούκιτς θα καλύψουν τις δύο πλευρές, με τους Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς και Μαξίμοβιτς να συνθέτουν το δίδυμο στον άξονα. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκονται ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ και ο Αλεξάνταρ Μίτροβιτς.

Η ενδεκάδα της Σερβίας (4-4-2): Πέτροβιτς, Εράκοβιτς, Μιλένκοβιτς, Μπάμπιτς, Μπούκιαντς, Νεντέλικοβιτς, Μιλίνκοβιτς, Σάβιτς, Μαξίμοβιτς, Λούκιτς, Μίτροβιτς, Γιόβιτς.