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Με Γιόβιτς και Μίτροβιτς στην επίθεση η ενδεκάδα της Σερβίας κόντρα στην Ελλάδα

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της Σερβίας για την αναμέτρηση με την Εθνική Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό, με τον Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ και τον Αλεξάνταρ Μίτροβιτς να αποτελούν το επιθετικό δίδυμο της ομάδας.

Με Γιόβιτς και Μίτροβιτς στην επίθεση η ενδεκάδα της Σερβίας κόντρα στην Ελλάδα
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Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται τη Σερβία στο κατάμεστο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο τελευταίο παιχνίδι της για τη φάση των ομίλων του UEFA Nations League.

Οι φιλοξενούμενοι θα παραταχθούν με σύστημα 4-4-2, έχοντας τον Πέτροβιτς κάτω από τα δοκάρια. Στο δεξί άκρο της άμυνας θα αγωνιστεί ο Εράκοβιτς και στο αριστερό ο Μπούκιαντς, ενώ στο κέντρο θα βρίσκονται οι Μιλένκοβιτς και Μπάμπιτς.

Στη μεσαία γραμμή, οι Νεντέλικοβιτς και Λούκιτς θα καλύψουν τις δύο πλευρές, με τους Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς και Μαξίμοβιτς να συνθέτουν το δίδυμο στον άξονα. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκονται ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ και ο Αλεξάνταρ Μίτροβιτς.

Η ενδεκάδα της Σερβίας (4-4-2): Πέτροβιτς, Εράκοβιτς, Μιλένκοβιτς, Μπάμπιτς, Μπούκιαντς, Νεντέλικοβιτς, Μιλίνκοβιτς, Σάβιτς, Μαξίμοβιτς, Λούκιτς, Μίτροβιτς, Γιόβιτς.

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