Ζότα Σίλβα: «Είμαι ερωτευμένος με τον Ολυμπιακό, ήρθα εδώ επειδή ήθελα να διεκδικήσω τίτλους»

Ο Ζότα Σίλβα δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένος από την επιλογή του να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο πορτογαλικό μέσο SIC Notícias.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τους Πειραιώτες, επισημαίνοντας πως το μέγεθος του συλλόγου δεν είναι πλήρως αντιληπτό στην πατρίδα του. Παράλληλα, ξεχώρισε την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Όπως εξήγησε, σημαντικό ρόλο στην απόφασή του να μετακομίσει στον Πειραιά έπαιξε η προοπτική να διεκδικήσει τίτλους με την ομάδα. Ο ίδιος, μάλιστα, θέλει να ανταποδώσει την αγάπη που λαμβάνει από τον κόσμο μέσα από τις εμφανίσεις του στον αγωνιστικό χώρο.

Όσα δήλωσε ο Ζότα Σίλβα:

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος στον Ολυμπιακό. Είμαι ερωτευμένος με τον σύλλογο, τους οπαδούς και τη χώρα. Στόχος μου είναι να ανταποδώσω όλη την αγάπη που μου δείχνουν με γκολ και ασίστ.

Ο κόσμος στην Πορτογαλία δεν συνειδητοποιεί πόσο μεγάλος είναι ο Ολυμπιακός. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο και το να φοράω αυτή τη φανέλα αποτελεί τεράστια πηγή υπερηφάνειας για μένα. Ανατριχιάζω κάθε φορά που παίζω στο Καραϊσκάκης με την υποστήριξη των οπαδών.

Ήρθα εδώ επειδή ήθελα να διεκδικήσω τίτλους. Δίνω τα πάντα κάθε μέρα για να το πετύχω αυτό. Δεν μπορούμε να χάνουμε πολύ χρόνο σκεπτόμενοι το μέλλον, πρέπει να επικεντρωθούμε στη δουλειά μας στο παρόν».