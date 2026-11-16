Εθνική Ελλάδας: Οι 4 αλλαγές του Γιοβάνοβιτς σε σχέση με την Ολλανδία

Η Εθνική μας ομάδα μετά τη σοκαριστική και βαριά ήττα με 7-0 από την Ολλανδία στην προτελευταία αγωνιστική του Β΄Ομίλου της League A του Nations League βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και δεν κρατάει η ίδια την πρόκριση στα χέρια της, αλλά η Γερμανία.

Έτσι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επιχείρησε να «ανακατέψει την τράπουλα» απέναντι στη Σερβία σε σχέση με την αναμέτρηση της Παρασκευής και προχώρησε σε 4 αλλαγές σε σχέση με τον βασικό σχήμα που παρέταξε στο Άμστερνταμ.

Συγκεκριμένα κάτω από τα δοκάρια προτίμησε τον Χρήστο Μανδά που πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν ως τώρα με την πρωτοπόρο στη Serie A Λάτσιο, αντί του Κωνσταντή Τζολάκη που είχε ξεκινήσει στα προηγούμενα 5 παιχνίδια.

Επίσης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός «έσπασε» το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών Μαυροπάνος - Ρέτσος και άφησε εκτός τον αρχηγό του Ολυμπιακού για να βάλει τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη ως αριστερό στόπερ.

Στον άξονα στη θέση του Χρήστου Τριάντη, επιλέχθηκε ο Χρήστος Ζαφείρης που επιστρέφει στην 11αδα, ενώ στην κορυφή την θέση του τραυματία Φώτη Ιωαννίδη πήρε ο Τάσος Δουβίκας, με το δίδυμο μαζί με τον Παυλίδη στην επιθετική γραμμή της Εθνικής να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Αναλυτικά η 11αδα της Εθνικής για την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Σερβια:

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Χρήστος Μανδάς, με τους Ρότα, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα να συνθέτουν την αμυντική τετράδα. Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Ζαφείρης και Ανδρούτσος, ενώ στα δύο άκρα της μεσαίας γραμμής θα βρίσκονται ο Καρέτσας δεξιά και ο Τζόλης αριστερά. Στην επίθεση, ο Παυλίδης θα έχει ως παρτενέρ τον Τάσο Δουβίκα.

Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Τζολάκης, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Μπακασέτας, Τριάντης, Μασούρας, Κουτσουπιάς, Κωστούλας και Τεττέη.