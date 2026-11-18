Τη θέση του για την κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ και την ανάγκη να γυρίσει σελίδα το άθλημα εξέφρασε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο που έχει προκαλέσει αναταράξεις στον χώρο της καλαθοσφαίρισης.

Ο «Δράκος» είχε βρεθεί στο στόχαστρο διαιτητών και παραγόντων, οι οποίοι στη συνέχεια προφυλακίστηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης, και τοποθετήθηκε δημόσια για όσα συμβαίνουν.

Όπως διευκρίνισε ο ίδιος, η παρέμβασή του έγινε με την ιδιότητα του εκπροσώπου του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ). Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η σημερινή εικόνα του ελληνικού μπάσκετ, αλλά και η ανάγκη να διαμορφωθεί μια νέα εποχή για το άθλημα, με διαφορετικές συνθήκες και προοπτικές για το μέλλον.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Γιαννάκη

«Όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι το μπάσκετ περνάει μια δύσκολη περίοδο, αλλά πάντα μέσα από τις δύσκολες περιόδους πιστεύω ότι μπορούμε πραγματικά να βρούμε τον τρόπο να βοηθήσουμε το μπάσκετ.

Να καταλάβουμε όλοι ότι, βοηθώντας το μπάσκετ να μπει σε μια καινούργια προσπάθεια, θα μπορέσει να αναδείξει το ταλέντο των παιδιών που βρίσκονται εδώ, αλλά και τους ανθρώπους που πραγματικά νοιάζονται και αγαπάνε το παιχνίδι πάνω απ’ όλα.

Το μπάσκετ νομίζω ότι έχει δείξει πως έχει βάθος και ικανότητες. Απλώς, επειδή έγινε πολύ δημοφιλές, υπήρξε πάρα πολύ φωτεινό και γνώρισε μεγάλες επιτυχίες, είναι φυσιολογικό, από τη στιγμή που δεν υπήρχαν οι κανόνες που θα κρατούσαν μακριά ανθρώπους που έχουν στο μυαλό τους την παραβατικότητα, να εισχωρήσουν μέσα.

Εμείς τώρα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, να βάλουμε τις βάσεις ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες να υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν μέσα με πρωταρχικό σκοπό την παραβατικότητα, αλλά και την προσωπική τους προβολή.

Οι αθλητές και οι προπονητές, που είναι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν μέσα στις τέσσερις γραμμές, αυτό που επιζητούν είναι δικαιοσύνη και ανθρώπους που θα προφυλάσσουν το αγωνιστικό αποτέλεσμα.

Νομίζω ότι αυτή η καινούργια προσπάθεια πρέπει να είναι δυναμική και να έχει όλα τα εχέγγυα, ώστε πραγματικά να δώσει την ευκαιρία στο άθλημα να πάει μπροστά.

Και δεν θα πάει μπροστά μόνο με έναν άνθρωπο. Θα πάει μπροστά μόνο όταν καταφέρουμε να δώσουμε τους ρόλους στον καθένα που μπορεί να τους φέρει εις πέρας. Στο προηγούμενο διάστημα είχαμε μια διοίκηση η οποία προσπαθούσε να τα κάνει όλα μόνη της.

Νομίζω ότι το παιχνίδι του μπάσκετ, όπως ξέρετε οι περισσότεροι, είναι να μπορέσουμε να κάνουμε ο καθένας τον ρόλο του όσο το δυνατόν καλύτερα. Η διοίκηση να διοικεί, οι προπονητές να προπονούν και οι παίκτες να παίζουν.

Ελπίζω μέσα από τέτοιες συναντήσεις να μπορέσουμε να βρούμε το κατάλληλο μείγμα, ώστε το μπάσκετ να βρει πάλι τον δρόμο του. Έναν δρόμο που έχει χαρίσει στον κόσμο πολύ μεγάλες επιτυχίες».