Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Χάρι Κέιν, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον αγώνα της Μπάγερν Μονάχου με την Κολωνία για την Bundesliga.

Όπως ανακοίνωσε η γερμανική ομάδα, ο 33χρονος Άγγλος επιθετικός χειρουργήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, έπειτα από τη ρήξη του συνδέσμου της συνδέσμωσης στον αριστερό αστράγαλο, τραυματισμό που προκλήθηκε στην αναμέτρηση της Παρασκευής (20/11) απέναντι στην Κολωνία.

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και πλέον ο Κέιν θα ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασής του, με στόχο να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στην αγωνιστική δράση.

Η Μπάγερν ευχήθηκε στον αρχηγό της εθνικής Αγγλίας ταχεία ανάρρωση, χωρίς να ανακοινώσει προς το παρόν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του.