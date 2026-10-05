Αντετοκούνμπο: «Είναι σαν να είμαι ζωντανός ξανά - Ξέρω ότι έχω 5-6 καλά χρόνια»

Νέα εποχή στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον «Greek Freak» να πραγματοποιεί το πρώτο του παιχνίδι με τους Μαϊάμι Χιτ στην preseason του NBA και να συνδυάζει το ντεμπούτο του με νίκη.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ μίλησε στο «Athletic» για τις πρώτες του εντυπώσεις από το νέο περιβάλλον, υπογραμμίζοντας τον ενθουσιασμό που έχει νιώσει από την πρώτη στιγμή μέσα στον οργανισμό. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε ένα ιδιαίτερο meeting που είχε η ομάδα, το οποίο περιλάμβανε την παρουσία δύο μελών των Navy SEALs.

«Χθες είχαμε ένα meeting. Ήταν από τα πιο συναρπαστικά meeting. Εκεί ήταν δύο μέλη των Navy SEALs και μας έλεγαν την ιστορία τους, ενώ εμείς κάναμε πους-απς. Είναι αληθινό, το αγαπάω, μου προκαλεί ανατριχίλα. Είναι σαν να είμαι ζωντανός ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε και για το πόσα χρόνια θεωρεί ότι μπορεί ακόμη να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο. Στα 31 του χρόνια, ο ίδιος δεν δείχνει να σκέφτεται την επιβράδυνση, έχοντας ως σημείο αναφοράς παίκτες όπως ο Κέβιν Ντουράντ.

«Παίζω 13 χρόνια στο NBA και παίζω δυνατά. Έτσι είμαι, δεν με αναγκάζει κάποιος να παίξω δυνατά. Πάντα ήμουν ικανός να αγωνίζομαι με αυτόν τον τρόπο. Ξέρω ότι είμαι 31, αλλά δεν είναι 35 ή 36 και να σκέφτομαι ότι πρέπει να ελαττώσω ταχύτητα. Βλέπεις τον Ντουράντ, έγινε 38. Ξέρω ότι έχω 5-6 καλά χρόνια», τόνισε ο «Greek Freak».

Ο «Greek Freak» επομένως, βλέπει τον εαυτό του να έχει μπροστά του αρκετά ακόμη χρόνια στο NBA και εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει να αγωνίζεται με την ίδια ένταση που τον χαρακτηρίζει σε όλη την καριέρα του.