Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ανεπίσημο ντεμπούτο με το Μαϊάμι - Δείτε όσα έκανε (video)
Στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μαϊάμι Χιτ έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς.
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η pre season για τους Χιτ, καθώς επικράτησαν των Ράπτορς με 129-105 στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας του NBA.
Το παιχνίδι σηματοδότησε και την πρώτη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα του Μαϊάμι.
Ο «Greek Freak» έμεινε στο παρκέ για 14 λεπτά και ολοκλήρωσε την παρουσία του με 9 πόντους, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 λάθη.
Για τους Χιτ, ο Τιμ Χάρνταγουεϊ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 14 πόντους σε μόλις 11 λεπτά, ενώ ο Μπαμ Αντεμπάγιο πρόσθεσε 12 πόντους σε 13 λεπτά. Χωρίς να σκοράρει ολοκλήρωσε την αναμέτρηση ο Κλέι Τόμπσον.
Από την πλευρά του Τορόντο, οι Κι και Μπάρετ ήταν οι κορυφαίοι επιθετικά, καθώς σημείωσαν από 15 πόντους.