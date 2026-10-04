Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ανεπίσημο ντεμπούτο με το Μαϊάμι - Δείτε όσα έκανε (video)

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η pre season για τους Χιτ, καθώς επικράτησαν των Ράπτορς με 129-105 στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας του NBA.

Το παιχνίδι σηματοδότησε και την πρώτη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα του Μαϊάμι.

Ο «Greek Freak» έμεινε στο παρκέ για 14 λεπτά και ολοκλήρωσε την παρουσία του με 9 πόντους, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 λάθη.

Για τους Χιτ, ο Τιμ Χάρνταγουεϊ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 14 πόντους σε μόλις 11 λεπτά, ενώ ο Μπαμ Αντεμπάγιο πρόσθεσε 12 πόντους σε 13 λεπτά. Χωρίς να σκοράρει ολοκλήρωσε την αναμέτρηση ο Κλέι Τόμπσον.

Από την πλευρά του Τορόντο, οι Κι και Μπάρετ ήταν οι κορυφαίοι επιθετικά, καθώς σημείωσαν από 15 πόντους.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης