Ο Μάριο Χεζόνια πραγματοποίησε το δεύτερο φετινό του νταμπλ-νταμπλ, μετρώντας 10 πόντους και 10 ριμπάουντ στη νίκη των Κλίβελαντ Καβαλίερς επί των Ιντιάνα Πέισερς, και στη συνέχεια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τον τρόπο με τον οποίο τον έχει υποδεχθεί ο οργανισμός.

Ο Κροάτης φόργουορντ έχει έναν επιπλέον λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένος, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα το συμβόλαιό του έγινε εγγυημένο μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Μάλιστα, η διοίκηση των Καβαλίερς διοργάνωσε μια ξεχωριστή «κροατική βραδιά» προς τιμήν του, μια κίνηση που συγκίνησε ιδιαίτερα τον Χεζόνια. Ο ίδιος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα και την υποδοχή που έχει λάβει, δείχνοντας πόσο εκτιμά την αντιμετώπιση των ανθρώπων του Κλίβελαντ.

Παράλληλα, δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει και ένα χιουμοριστικό σχόλιο για τον συμπαίκτη του, Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει εντυπωσιακή εμφάνιση με 51 πόντους.

Για την κροατική βραδιά που διοργάνωσαν οι Καβαλίερς:

«Πολλά συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα μου, στον οργανισμό –σε ολόκληρο τον οργανισμό– που το έκαναν αυτό πραγματικότητα. Δεν είναι εύκολο: ένας παίκτης που μόλις επέστρεψε μετά από έξι χρόνια στο ΝΒΑ – και μάλιστα Κροάτης – να συναντάει μια τέτοια υποδοχή. Το να οργανωθεί κάτι τέτοιο είναι σπουδαίο. Εντυπωσιάστηκα, επίσης, από τον αριθμό των ανθρώπων που ήρθαν. Ξέρω σίγουρα ότι κάποιοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, γεγονός που με λυπεί, γι’ αυτό και θέλω να είμαστε όλοι μαζί σε τέτοιου είδους βραδιές».

Για τους 51 πόντους του Τζέιμς Χάρντεν:

«Την προηγούμενη φορά που συνέβη ήμουν αντίπαλος του και τον μάρκαρα. Έβαλε 60 πόντους και χάσαμε. Ευτυχώς αυτήν τη φορά ήμουν στη σωστή πλευρά αφού νικήσαμε».

Για το εγγυημένο συμβόλαιό του και την εμπιστοσύνη της ομάδας:

«Ευχαριστώ τον Κόμπι (Άλτμαν, GM), ευχαριστώ τον οργανισμό και ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου. Είναι εκείνοι που με εμπιστεύονται. Ευχαριστώ τον Κένι (Άτκινσον, ο κόουτς) και το προπονητικό επιτελείο, με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Οπότε, όπως έχω πει, η καριέρα μου στο ΝΒΑ βρίσκεται στα χέρια τους, γι’ αυτό προσπαθώ να βοηθήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα ήρθε το νταμπλ-νταμπλ. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι κάτι άλλο. Είμαι ανοιχτό βιβλίο, έχω ανοιχτό μυαλό για όλα, οπότε συνεχίζουμε έτσι».