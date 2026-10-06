Απίθανη γκάφα του Λαφόν: Έπιασε τη μπάλα εκτός περιοχής - Βίντεο

Για τους λάθος λόγους πρωταγωνίστησε στην αναμέτρηση μεταξύ της Ακτής Ελεφαντοστού και του Καμερούν, ο άλλοτε τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού 

Απίθανη γκάφα του Λαφόν: Έπιασε τη μπάλα εκτός περιοχής - Βίντεο
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Σε ένα απίστευτο σφάλμα υπέπεσε ο Αλμπάν Λαφόν, με τον πρώην τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού να χάνει προσωρινά τη συγκέντρωσή του - όπως συνέβαινε συχνά και όταν αγωνιζόταν στο «Τριφύλλι» - και δίχως να έχει αντιληφθεί πως έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια της μεγάλης περιοχής, έπιασε την μπάλα με τα χέρια.

Η γκάφα του Λαφόν πραγματοποιήθηκε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων της αναμέτρησης του Καμερούν με την Ακτή Ελεφαντοστού, όταν ένα μακρινό γέμισμα των φιλοξενούμενων τον ανάγκασε να βγει αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή του. Ο 27χρονος τερματοφύλακας, αντί να απομακρύνει την μπάλα, την έπιασε με τα χέρια, κάνοντας μια ξεκάθαρη παράβαση.

Δείτε την επίμαχη φάση:

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