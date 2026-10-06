Euroleague: Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός έχουν ελληνοτουρκικές «μάχες» - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Δείτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στη Euroleague, όπου Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός έχουν ελληνοτουρκικές «μονομαχίες».
Πλούσια είναι η δράση και την τρέχουσα εβδομάδα στην κορυφαία λίγκα της Ευρώπης.
Για την 4η αγωνιστική της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός AKTOR του Ζέλικο Ομπράντοβιτς υποδέχεται στο T-Center την Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (8/10, 21:15) ενώ ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετωπίζει στη Sunel Arena την Αναντολού Εφές (9/10, 21:15).
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Euroleague:
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου
- 19:00 Μακάμπι – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start
- 19:00 Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας Novasports 4
- 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
- 21:00 Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια Novasports 5
- 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε Novasports Prime
- 21:30 Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports 6
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν Novasports 4
- 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime
Παρασκευή 9 Οκτωβρίου
- 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
- 21:15 Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές Novasports Prime
- 21:30 Μπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις Novasports 4
- 21:30 Μπασκόνια – Μπεσίκτας Novasports Start
- 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime