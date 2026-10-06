Euroleague: Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός έχουν ελληνοτουρκικές «μάχες» - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Δείτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στη Euroleague, όπου Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός έχουν ελληνοτουρκικές «μονομαχίες».

Euroleague: Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός έχουν ελληνοτουρκικές «μάχες» - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
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Πλούσια είναι η δράση και την τρέχουσα εβδομάδα στην κορυφαία λίγκα της Ευρώπης.

Για την 4η αγωνιστική της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός AKTOR του Ζέλικο Ομπράντοβιτς υποδέχεται στο T-Center την Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (8/10, 21:15) ενώ ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετωπίζει στη Sunel Arena την Αναντολού Εφές (9/10, 21:15).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Euroleague:

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου

  • 19:00 Μακάμπι – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start
  • 19:00 Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας Novasports 4
  • 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
  • 21:00 Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια Novasports 5
  • 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε Novasports Prime
  • 21:30 Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports 6
  • 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν Novasports 4
  • 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

  • 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
  • 21:15 Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές Novasports Prime
  • 21:30 Μπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις Novasports 4
  • 21:30 Μπασκόνια – Μπεσίκτας Novasports Start
  • 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime
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