Μήπως οι άντρες το παρακάνουμε με τον αυνανισμό;

Αν μεγάλωσες σε μια κοινωνία που αντιμετώπιζε το αυνανισμό σαν κάτι «κακό», τότε μάλλον σου χρωστάμε μια συγγνώμη. Ή μάλλον, η επιστήμη σου τη χρωστάει. Γιατί σήμερα, και ειδικά στον κόσμο της αντρικής αυτοβελτίωσης, ο αυνανισμός παύει να είναι ταμπού και γίνεται αντικείμενο σοβαρής κουβέντας. Ή και χαλαρής, δεν πειράζει.

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Μπαίνουμε κατευθείαν στο ζουμί

Πόσο συχνά «επιτρέπεται» να το κάνεις; Υπάρχει όριο; Κινδυνεύεις να πάθεις τίποτα αν το παρακάνεις ή αν δεν το κάνεις καθόλου; Η απάντηση έρχεται από την Dr. Jen Claude, μια γιατρό που δεν χαρίζεται και μιλάει ανοιχτά στο YouTube.

Σύμφωνα με την ίδια, όχι μόνο δεν υπάρχει «μαγικός αριθμός», αλλά ούτε καν λόγος να μετράς. Ο αυνανισμός, ισχυρίζεται, είναι απολύτως φυσιολογικός, και για πολλούς αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ψυχικής και σωματικής υγείας.

«Κάποιοι το κάνουν κάθε μέρα. Άλλοι μια φορά το μήνα. Άλλοι μόνο όταν νιώθουν κάπως. Όλα είναι ok, αρκεί να μη γίνεται εμμονή», εξηγεί.

Και κάπου εκεί μπαίνουμε στο κομμάτι της ισορροπίας. Όχι, δεν θα σου πέσει το χέρι, ούτε θα χαλάσεις το “drive” σου. Αλλά αν αρχίσει να επηρεάζει τη σχέση σου, τη δουλειά σου, ή τη διάθεσή σου, τότε ναι, ίσως ήρθε η ώρα για reset. Γιατί όπως και σε κάθε άλλη συνήθεια, όταν γίνεται καταναγκαστική, αρχίζει να χάνει το νόημά της. Κι αυτό είναι κάτι που αξίζει να κοιτάξεις με έναν ειδικό αν χρειαστεί.

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Και τώρα το ανάποδο: Τι συμβαίνει όταν σταματήσεις τελείως;

Αν έχεις πέσει ποτέ πάνω στο trend του «No Nut November», τότε έχεις ήδη ακούσει τα υπέρ και τα κατά της αποχής. Σύμφωνα με σεξολόγους, η διακοπή του αυνανισμού μπορεί στην αρχή να φέρει ένταση, νευρικότητα, ανεξέλεγκτες ορμές, αλλά όσο περνούν οι μέρες, κάτι αλλάζει. Οι ορμόνες εξισορροπούνται, η ερωτική επιθυμία ωριμάζει και, σύμφωνα με την επιστήμη, η ερωτική πράξη γίνεται πιο δυνατή, πιο ουσιαστική. Quality over quantity, με άλλα λόγια.

Ένας τύπος που έκοψε τον αυνανισμό για έναν ολόκληρο χρόνο περιέγραψε εμπειρίες όπως βελτιωμένη συγκέντρωση, ενέργεια και λιγότερες «τυχαίες παρορμήσεις». Ξέρεις ποιες εννοούμε. Η ουσία, όμως, είναι ότι το σώμα σου, όπως και το μυαλό σου, ξέρει τι χρειάζεται. Δεν υπάρχει συνταγή. Δεν υπάρχει «σωστό» και «λάθος». Υπάρχει μόνο το πώς νιώθεις.

Οπότε, είτε ετοιμάζεσαι για άλλο ένα solo session είτε για ένα προσωπικό detox challenge, το μόνο που μετράει είναι να το κάνεις με συνείδηση. Όχι από ενοχή, ούτε από κούραση ή πλήξη.

Μάθε το σώμα σου. Πειραματίσου. Κράτα τον έλεγχο. Και μην ξεχνάς: όλα με μέτρο, εκτός απ’ την απόλαυση.