Μέσι: Τι θα κάνει μετά το ποδόσφαιρο – Οι ομάδες που έχει αγοράσει και η επιχειρηματική αυτοκρατορία

Σε λιγότερο από 24ωρες ο Λιονέλ Μέσι θα γράψει το τελευταίο κεφάλαιο μιας σπουδαίας ιστορίας και μιας αξιοζήλευτης διεθνούς καριέρας που τα είχε όλα, από λύπες, πίκρες, χαμένους τελικούς και απογοητεύσεις στην απόλυτη αποθέωση τους τίτλους και τελικά την... αιωνιότητα.

Ο Μέσι τα ξημερώματα της Τετάρτης (07/10, 02:00) θα φορέσει για τελευταία φορά την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής στην φιλική αναμέτρηση απέναντι στο Μπενίν στο «Μονουμεντάλ» στο Μπουένος Άιρες.

Ο «Pulga» ανακοίνωσε δημόσια την απόφασή του να σταματήσει από την Εθνική λίγες μόλις ημέρες μετά τον χαμένο τελικό του Μουντιάλ από την Ισπανία και φαίνεται πως πρόκειται για ώριμη αλλά και οριστική απόφαση, παρότι ο Σκαλόνι άφησε την πόρτα της «Αλμπισελέστε» ανοιχτή για τον αρχηγό της.

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Ωστόσο αυτό δε σημαίνει συνολικά το τέλος της σπουδαίας ποδοσφαιρικής καριέρας του Αργεντινού καθώς συνεχίζει κανονικά στο συλλογικό επίπεδο, αφού το συμβόλαιό του με την Ίντερ Μαϊάμι «τρέχει» μέχρι το 2028, με τον Μέσι να το ανανεώνει σε ετήσια βάση στο τέλος της σεζόν του MLS.

Με το τέλος της καριέρας του Μέσι από την Αργεντινή και κακά τα ψέματα συνολικά το τέλος της καριέρας του να πλησιάζει, ενδιαφέρον παρουσιάζει το επόμενο εγχείρημά του και με τι ακριβώς θα ασχοληθεί όταν «κρεμάσει» τα παπούτσια του.

Οι κοντινοί του άνθρωποι είναι σίγουροι πως θα μείνει στον χώρο του ποδοσφαίρου αφού δε μπορεί να ζήσει μακριά από αυτά και ορισμένες εξωαγωνιστικές κινήσεις του ίσως μας έχουν δώσει «μια γεύση» για το τι μέλλει γενέσθαι όταν αναπόφευκτα έρθει το τέλος της καριέρας του Λιονέλ.

Ένας ιδιοκτήτης που θέλει να εμπλέκεται σε όλα

Στον Μέσι παλιότερα άρεσε η ιδέα να είναι αθλητικός διευθυντής ή σύμβουλος του προέδρου, που θα βρίσκεται κοντά και πίσω από όλες τις καίριες αποφάσεις, χωρίς όμως να χρειάζεται να παρευρίσκεται σε όλα τα ταξίδια είναι να κάνει τα απαραίτητα τηλεφωνήματα που έρχονται μαζί με αυτή τη δουλειά, όπως αναφέρει το BBC.

Και όταν ρωτήθηκε πρόσφατα αν θα προτιμούσε να είναι προπονητής ή ιδιοκτήτης, ο Μέσι επέλεξε τον ρόλο του ιδιοκτήτη.

Η ζωή ενός προπονητή κρίνεται κάθε Σαββατοκύριακο και πρέπει να ανησυχεί για πάρα πολλά πράγματα για τα γούστα του Μέσι.

Αντίθετα, ένας ιδιοκτήτης χαράζει την πορεία ενός συλλόγου από λίγο πιο μακριά. Ωστόσο, ο Μέσι θα ήταν ένας ιδιοκτήτης που δεν θα αρκείται απλώς στο να εγκρίνει τον διορισμό ενός προπονητή και μετά να εξαφανίζεται, θα θέλει να εμπλέκεται σε όλα.

Το κεφάλαιο Ελντένσε

Ο Μέσι έχει ήδη θέσει τα θεμέλια για το τι θέλει να κάνει μετά και αυτά βρίσκονται στην ποδοσφαιρική του πατρίδα, εκεί που πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του, όταν από μικρό παιδί αποφάσισε να αφήσει πίσω του την Αργεντινή και να μετακομίσει στην Ισπανία και την Βαρκελώνη και να κυνηγήσει το όνειρό του να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Η UE Cornella, ομάδα που εδρεύει στα περίχωρα της Βαρκελώνης και αγωνίζεται στην πέμπτη κατηγορία, είναι το «φυτώριο» όπου γεννώνται οι ποδοσφαιριστές της επόμενης γενιάς. Ο Μέσι την αγόρασε τον Απρίλιο.

Στην συνέχεια, πριν από μερικές μόλις ημέρες ο Μέσι εξαγόρασε και επίσημα την Ελντένσε που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία. Στόχος του είναι να διαχειρίζεται και τους δύο μέσω ατόμων που εμπιστεύεται, τα οποία θα λειτουργούν ως σύνδεσμος μεταξύ του Μέσι και των συλλόγων μέχρι την ημέρα που θα μπορεί να τους αφιερώσει την πλήρη αφοσίωσή του.

Προς το παρόν παρακολουθεί στενά κάθε αγώνα της Ελντένσε από τον υπολογιστή του. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως όταν η Ελντένσε νίκησε τη Ρεάλ Οβιέδο με 4-1, το πρώτο του μήνυμα ως ιδιοκτήτης ήταν μια ανάρτηση στο Instagram που έγραφε «Aupa Deportivo».

Η επιρροή που ασκεί το όνομά του έχει γίνει επίσης αισθητή. Μέσα σε λίγες μέρες εμφανίστηκαν περίπου δώδεκα χορηγοί, μερικοί από τους οποίους ήταν μάρκες που είχαν συζητήσει με τους προηγούμενους ιδιοκτήτες χωρίς όμως να κλείσουν ποτέ συμφωνία, ενώ άλλοι έχουν ήδη σχέση μαζί του.

Το κοινό εγχείρημα με τον Σουάρεζ και το Μαϊάμι

Στην Ουρουγουάη, ο ίδιος και ο πολύ καλός του φίλος από την συνύπαρξή τους στην Μπαρτσελόνα, Λουίς Σουάρες ίδρυσαν την «Ντεπορτίβο LSM» τον Μάιο του 2025, και κατάφεραν να κερδίσουν την άνοδο στην τρίτη κατηγορία της χώρας ήδη από την πρώτη τους σεζόν.

Αρχικά συζητήθηκε η δημιουργία ενός δικτύου περισσότερων συλλόγων. Ωστόσο, τα ποσά που απαιτούνται για την άνοδό τους στις υψηλές κατηγορίες έκαναν αυτή την ιδέα να ξεθυμάνει γρήγορα, και σήμερα δεν βρίσκεται πλέον στο τραπέζι. Ο Μέσι προς το παρόν επικεντρώνεται στο να δει αν η Ελντένσε μπορεί να εδραιωθεί στη La Liga.

Υπάρχει επίσης μια σύνδεση με το Μαϊάμι. Στο πλαίσιο του συμβολαίου του με την Ίντερ Μαϊάμι, θα αποκτήσει μερικές μετοχές του συλλόγου όταν αποσυρθεί. Όμως, η δημιουργία δικής του ομάδας δεν περιλαμβάνεται στα σχέδιά του.

Θα μπορούσε να επιστρέψει στην πατρίδα του, στους «Newell’s Old Boys», τον σύλλογο όπου έπαιζε ως παιδί στο Ροσάριο; Η ιδέα αυτή δεν έχει συζητηθεί ποτέ επίσημα. Κανείς από τους στενούς συνεργάτες του δεν το περιμένει, όμως.

Η αγάπη του για το ποδόσφαιρο νέων

Αν η ιδιοκτησία συλλόγων είναι η μία του αγάπη, το ποδόσφαιρο νέων είναι η άλλη, κάτι που αποδεικνύεται από την σταθερή παρουσία του στους αγώνες του γιου του αλλά και στο «Messi Cup»

Ο Μέσι το 2025 ξεκίνησε ένα τουρνουά αποκλειστικά για ακαδημίες με ποδοσφαιριστές κάτω των 16 ετών. Πέρυσι, οι διοργανωτές περίμεναν να δώσει το «παρών» σε έναν ή δύο αγώνες, αλλά προς έκπληξη όλων, παρακολούθησε όλους τους αγώνες και ήταν εκεί κάθε μέρα.

Φέτος οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο τουρνουά διπλασιάστηκαν σε 16, συμπεριλαμβανομένων των Ατλέτικο Μαδρίτης, Τσέλσι, Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Άρσεναλ, UE Cornella κ.α.

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Η αναπτυσσόμενη επιχειρηματική του αυτοκρατορία

Εκτός γηπέδου, ο Μέσι έχει δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο που εξηγεί γιατί το Forbes εκτίμησε την καθαρή του περιουσία σε περίπου 1,1 δισ. δολάρια, τον Ιούνιο, με έσοδα περίπου 140 εκατ. δολάρια κατά το προηγούμενο έτος, τα οποία προέρχονταν τόσο από το ποδόσφαιρο όσο και από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Η πιο γνωστή του χορηγία είναι η ισόβια συμφωνία με την Adidas που υπέγραψε το 2017.

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Το πιο εμφανές κομμάτι είναι η MiM Hotels, έξι μπουτίκ ξενοδοχεία από την Ίμπιζα έως την Ανδόρα, τα οποία η Melia διαχειρίζεται βάσει σύμβασης μίσθωσης από την 1η Νοεμβρίου 2025.

Το MiM παίρνει το όνομά του από τον Μέσι και τον ξενοδοχειακό όμιλο Majestic, και διαχειρίζεται τα ξενοδοχεία στο πλαίσιο της συλλογής «Melia Collection».

Στο Ροσάριο, η οικογενειακή του επιχείρηση επενδύει στο «Carrasco M», ένα συγκρότημα 24 κατοικιών δίπλα στον ποταμό Παρανά, με το μεσιτικό γραφείο του Άνχελ Ντι Μαρία να χειρίζεται τις πωλήσεις.

Είναι επίσης εταίρος στην αλυσίδα εστιατορίων «El Club de la Milanesa», η οποία σχεδιάζει να ανοίξει πέντε καταστήματα στην Καταλονία, με το πρώτο να βρίσκεται στο Καστελντεφέλς.

Διαθέτει μια συλλογή ποτηριών ματέ - του ροφήματος που συνηθίζουν να πίνουν οι Αργεντινοί - σε συνεργασία με την Stanley – η πρώτη πολυετής συμφωνία της μάρκας με αθλητή – και συνέβαλε με τις απόψεις του όσον αφορά τα υλικά και τα χρώματα.

https://www.instagram.com/p/DSDRcmrAbw0/

Η επιχειρηματική του πορεία ξεκίνησε με τον πατέρα του. Ο Χόρχε Μέσι, ο οποίος απεβίωσε τον Αύγουστο σε ηλικία 68 ετών, φρόντιζε τις υποθέσεις του γιου του από την αρχή. Στη συνέχεια, η εταιρεία επεκτάθηκε σε τομείς όπως η τηλεοπτική παραγωγή, το μάρκετινγκ, τα μέσα ενημέρωσης και οι εμπορικές συνεργασίες, μεταξύ άλλων, οι οποίοι είχαν ήδη εδραιωθεί πλήρως όταν ο Χόρχε αρρώστησε σοβαρά.

Ο Μέσι εμπιστεύεται τους ανθρώπους που διευθύνουν τους τομείς αυτούς, μερικοί από τους οποίους βρίσκονται στο πλευρό του από τα πρώτα του βήματα στη Μπαρτσελόνα, ενώ χάρη σε ένα αυστηρό σύστημα διαλογής, επιλέγει μόνο ό,τι του ταιριάζει.

Ο ίδιος καθορίζει τη δική του σχέση με τον επιχειρηματικό κόσμο και κανείς δεν του επιβάλλει τίποτα.

Τον περασμένο Νοέμβριο ο Μέσι δήλωσε στο America Business Forum: «Οι επιχειρήσεις είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Θα ήθελα να συνεχίσω να μαθαίνω, γιατί δεν ξέρω τίποτα και μόλις ξεκινάω».