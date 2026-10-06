Μέσι: Το φοβερό βίντεο της Ρίβερ Πλείτ για το τελευταίο του αντίο - «Το Μονουμεντάλ ετοιμάζεται»

Η Αργεντινή εδώ και μερικά 24ωρα κινείται σε ρυθμούς Λιονέλ Μέσι, καθώς ο εμβληματικός αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής ετοιμάζεται να αποσυρθεί από την «Αλμπισελέστε» σε μια ξεχωριστή τελευταία βραδιά στο Μονουμεντάλ.

Έτσι, μερικές ώρες πριν την φιλική αναμέτρηση της Αργεντινής απέναντι στο Μπενίν στο πλαίσιο της «τελευταίας παράστασης» του Μέσι με την Εθνική ομάδα, η Ρίβερ Πλέιτ δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο στα social media προς τιμήν του «Pulga».

Με ιδιαίτερα ευρηματικό τρόπο στο βίντεο που δημοσίευσε ο Αργεντίνικος σύλλογος στις οθόνες του «Μονουμεντάλ», του γηπέδου που τα ξημερώματα της Τετάρτης (07/10, 02:00) ο Μέσι θα πραγματοποιήσει την τελευταία εμφάνιση της πλούσιας καριέρας του με τη φανέλα της Αργεντινής, παρουσιάζει ορισμένες από τις σημαντικότερες στιγμές του.

«Το Μονουμεντάλ ετοιμάζεται για την τελευταία εμφάνιση του Νο 10», έγραψε η Ρίβερ Πλέιτ στη λεζάντα της ανάρτησης.