Λιονέλ Μέσι: Η συγκινητική ανάρτηση του από την τελευταία του προπόνηση με την Αργεντινή

Σε λιγότερο από 24ωρες ο Λιονέλ Μέσι θα δώσει τον τελευταίο του αγώνα με τη φανέλα της Αργεντινής απέναντι στο Μπενίν, σε μια τελευταία παράσταση - γιορτή του Αργεντινού σουπερσταρ με την «Αλμπισελέστε».

Σε μια συγκινητική ημέρα για τον ίδιο, καθώς έκανε την τελευταία του προπόνηση με την Εθνική ομάδα προχώρησε μια ιδιαίτερη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες μαζί με ένα συγκινητικό μήνυμα.

«Ξεχωριστές στιγμές που ξέρω ότι θα μου λείψουν», έγραψε χαρακτηριστικά ο Λιονέλ Μέσι.

https://www.instagram.com/p/DeIYRaQjDF-/

Αναμφίβολα η φωτογραφία που ξεχωρίζει είναι μια εικόνα που είναι συγκεντρωμένα όλα τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Αργεντινής, όλοι οι παίκτες, τα μέλη του τεχνικού επιτελείου ακόμη και οι υπάλληλοι του γηπέδου και της AFA, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της, Κλαούντιο Τάπια. Όλοι μαζί, χαμογελαστοί για μια τελευταία φωτογραφία με τον σπουδαίο Λιονέλ Μέσι.

Σημειώνεται πως η «τελευταία παράσταση» του Μέσι με την Εθνική ομάδα της Αργεντινής εναντίον του Μπενίν θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10, 02:00) στο Μονουμεντάλ, σε έναν αγώνα που αναμφίβολα θα είναι συναισθηματικά φορτισμένος. Μάλιστα, εκτός από τον Μέσι ακόμα τρεις ποδοσφαιριστές έχουν κληθεί στην Εθνική ειδικά για αυτή την αναμέτρηση. Λόγος γίνεται για τον Νίκολάς Οταμέντι που επίσης έχει ανακοινώσει την αποχώρησή του από την Εθνική ομάδα, τον Ροντρίγκο Ντε Πολ και τον Τζιοβάνι Λο Σέλσο.

Επίσης, στο πλευρό του Μέσι στο αντίο του στο Μονουμεντάλ θα βρίσκονται όλοι οι συμπαίκτες του που, μαζί με τον Μέσι, σήκωσαν το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ το 2022 .