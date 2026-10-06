Λιονέλ Μέσι: Από το παιδί της Εζεΐσα στον... αθάνατο θρύλο της Αργεντινής (vids)

Υπάρχουν ποδοσφαιρικές στιγμές που ξεπερνούν τα όρια ενός αγώνα. Μία από αυτές θα εκτυλιχθεί τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10, 02:00) στο «Μονουμεντάλ», εκεί όπου ο Λιονέλ Μέσι αναμένεται να φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Αργεντινής.

Στα 39 του χρόνια, ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» ετοιμάζεται για το τελευταίο του παιχνίδι με το εθνόσημο, απέναντι στο Μπενίν. Περισσότεροι από 85.000 φίλαθλοι θα βρίσκονται στις εξέδρες του ιστορικού γηπέδου του Μπουένος Άιρες, ενώ εκατομμύρια ακόμη θα παρακολουθήσουν από τις τηλεοράσεις τους το τελευταίο κεφάλαιο μιας διαδρομής που κράτησε περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 02:00 ώρα Ελλάδας. Και αυτή τη φορά, το αποτέλεσμα μοιάζει να περνά σε δεύτερη μοίρα. Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον άνθρωπο που έκανε το Νο10 συνώνυμο του ονόματός του.

Ο Μέσι θα πατήσει για τελευταία φορά στον αγωνιστικό χώρο με την Αργεντινή, θα αναζητήσει τις γνώριμες εκρήξεις, τις ντρίμπλες, τις κάθετες πάσες και, γιατί όχι, ένα ακόμη γκολ. Μόνο που αυτή τη φορά κάθε του κίνηση θα έχει τη βαρύτητα ενός αποχαιρετισμού.

Μια βραδιά φτιαγμένη για τον αρχηγό

Η Αργεντινή ετοιμάζει μια γιορτή αντάξια της προσφοράς του. Οι συμπαίκτες του αναμένεται να αγωνιστούν με ειδικά σχεδιασμένες φανέλες, ενώ στο «Μονουμεντάλ» θα βρεθούν και πρόσωπα που συνδέθηκαν με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εθνικής ομάδας.

Ανάμεσά τους και ο Άνχελ Ντι Μαρία, ένας από τους ανθρώπους που έζησαν μαζί με τον Μέσι την κορυφαία στιγμή της σύγχρονης ιστορίας της «Αλμπισελέστε»: την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ το 2022.

Μουσικές εκδηλώσεις θα προηγηθούν της αναμέτρησης, ενώ μετά το τελευταίο σφύριγμα έχει προγραμματιστεί ένα ειδικό αφιέρωμα προς τιμήν του αρχηγού. Δώρα, εικόνες από την πορεία του και ένα βίντεο που θα ανατρέξει στη διαδρομή του θα συνθέσουν το σκηνικό μιας βραδιάς που αναμένεται συγκλονιστική.

Για τον Μέσι, άλλωστε, δεν πρόκειται απλώς για το τέλος μιας διεθνούς καριέρας. Είναι το κλείσιμο ενός κύκλου που ξεκίνησε όταν ήταν ακόμη παιδί.

207 συμμετοχές, 125 γκολ και μια ολόκληρη εποχή

Οι αριθμοί από μόνοι τους αρκούν για να περιγράψουν το μέγεθος της διαδρομής. Ο Μέσι έχει φορέσει 207 φορές τη φανέλα της Αργεντινής και έχει πετύχει 125 γκολ, ενώ έχει μοιράσει 65 ασίστ. Είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές και τα περισσότερα γκολ στην ιστορία της «Αλμπισελέστε».

Κυρίως, όμως, κατάφερε να οδηγήσει μια γενιά που για χρόνια κουβαλούσε το βάρος των αποτυχημένων προσπαθειών στην κορυφή. Το 2022 ήρθε η στιγμή που έλειπε από την καριέρα του. Στο Κατάρ, η Αργεντινή κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο, 36 χρόνια μετά τον θρίαμβο του Ντιέγκο Μαραντόνα στο Μεξικό.

Για τον Μέσι ήταν κάτι περισσότερο από έναν ακόμη τίτλο. Ήταν η δικαίωση μιας ολόκληρης πορείας με την εθνική ομάδα. Αυτή κι αν ήταν πορεία γεμάτη με τρόπαια. Παγκόσμιο Κύπελλο Κ-20 το 2005, χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο το 2008, Copa América το 2021 και το 2024, αλλά και Finalissima το 2022.

Από τις απογοητεύσεις στη λύτρωση

Η ιστορία του Μέσι με την Αργεντινή, όμως, δεν ήταν πάντα γεμάτη χαμόγελα. Υπήρξαν βραδιές στις οποίες ο ίδιος βρέθηκε στο επίκεντρο της απογοήτευσης.

Ο χαμένος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014 απέναντι στη Γερμανία ήταν μία από αυτές. Δύο χρόνια αργότερα, στον τελικό του Copa América απέναντι στη Χιλή, το άστοχο πέναλτί του στη διαδικασία των πέναλτι και η νέα ήττα τον λύγισαν.

Τότε έφτασε ακόμη και στο σημείο να ανακοινώσει την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα, προτού τελικά πάρει πίσω την απόφασή του. Χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το 2022 για να γνωρίσει τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του με την «Αλμπισελέστε».

Ακόμη και η πρόσφατη απογοήτευση, μετά την ήττα από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα. Ο Μέσι φεύγει από την εθνική ομάδα έχοντας κατακτήσει ό,τι ονειρεύτηκε. Τώρα έφτασε η ώρα για το τελευταίο «αντίο».

Εκεί όπου όλα ξεκίνησαν

Η σχέση του Μέσι με την Αργεντινή ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 17 ετών. Το 2004 έφτασε στις εγκαταστάσεις της Εζεΐσα για την πρώτη του συγκέντρωση με την εθνική ομάδα. Ήταν ένα παιδί που είχε ήδη αρχίσει να ξεχωρίζει στην Μπαρτσελόνα, με διαφορετική προφορά και μια εμφάνιση που ελάχιστα προμήνυε τον μύθο που θα ακολουθούσε.

Είκοσι δύο χρόνια μετά, επιστρέφει για την τελευταία του συγκέντρωση. Ανάμεσα στους συμπαίκτες του βρίσκονται αρκετοί από τους ανθρώπους με τους οποίους έγραψε τη μεγαλύτερη επιτυχία της Αργεντινής.

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο Αλέξις Μακ Άλιστερ, ο Χουλιάν Άλβαρες και ο Έντσο Φερνάντες θα είναι εκεί, όπως και ο Νικολάς Οταμέντι, ο οποίος επίσης ετοιμάζεται να αγωνιστεί για τελευταία φορά με το εθνόσημο. Μια τελευταία κοινή συγκέντρωση, ένα τελευταίο asado και μια τελευταία βραδιά όλοι μαζί.

Η σκυτάλη περνά στη νέα γενιά

Κάθε εποχή, όμως, κάποια στιγμή τελειώνει. Ο Μέσι γνωρίζει πως η Αργεντινή πρέπει πλέον να κοιτάξει μπροστά.

Ποδοσφαιριστές όπως ο Φράνκο Μασταντουόνο και ο Νίκο Πας αποτελούν μέρος της νέας γενιάς που καλείται να συνεχίσει την πορεία της «Αλμπισελέστε». Ο ίδιος, άλλωστε, έχει αναγνωρίσει πως ο χρόνος του στην εθνική ομάδα ολοκληρώνεται.

«Τα έδωσα όλα. Δεν μου έχει μείνει τίποτα άλλο να προσφέρω», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, γνωρίζοντας ότι πίσω του υπάρχει πλέον μια νέα γενιά έτοιμη να πάρει τη θέση του. Η σκυτάλη αλλάζει χέρια.

Μένει ακόμη ένας τελευταίος χορός

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο Μέσι αποχαιρετά και το ποδόσφαιρο. Η καριέρα του σε συλλογικό επίπεδο συνεχίζεται στην Ίντερ Μαϊάμι, με το συμβόλαιό του να έχει διάρκεια έως το 2028. Η οριστική απόφαση για το πότε θα κρεμάσει τα παπούτσια του παραμένει δική του υπόθεση.

Το μέλλον, πάντως, έχει αρχίσει να τον απασχολεί περισσότερο. Οι προσωπικές απώλειες των τελευταίων μηνών, αλλά και η φυσική φθορά μιας καριέρας που έχει διαρκέσει περισσότερο από δύο δεκαετίες, έχουν κάνει τον ίδιο να αναρωτιέται για το πόσο ακόμη θα συνεχίσει.

Όμως αυτό είναι μια συζήτηση για αργότερα. Γιατί πρώτα υπάρχει το «Μονουμεντάλ».Εκεί, μπροστά σε 85.000 ανθρώπους, ο Λιονέλ Μέσι θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Αργεντινής. Θα κοιτάξει γύρω του, θα ακούσει το όνομά του από τις εξέδρες και θα παίξει ένα ακόμη παιχνίδι για τη χώρα που κάποτε τον αμφισβήτησε και τελικά τον λάτρεψε.

Ίσως υπάρξει ένα τελευταίο γκολ. Ίσως μία τελευταία ασίστ. Ίσως ακόμη μία από εκείνες τις στιγμές που μόνο ο Μέσι μπορούσε να δημιουργήσει. Το σίγουρο είναι ένα. O τελευταίος χορός του Λιονέλ Μέσι με την Αργεντινή θα είναι το τέλος μιας εποχής.