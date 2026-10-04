Σκαλόνι: «Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο χωρίς τον Μέσι, θα μας λείψει το συναίσθημα που μετέδιδε»

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι τη στιγμή που ο Λιονέλ Μέσι αναμένεται να φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής, σηματοδοτώντας το τέλος μιας σπουδαίας εποχής για την «Αλμπισελέστε».

Μετά τη φιλική νίκη με το εντυπωσιακό 7-0 επί της Μπουρκίνα Φάσο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, αναφέρθηκε στην επικείμενη αποχώρηση του 39χρονου σούπερ σταρ, τονίζοντας πως η επόμενη ημέρα χωρίς τον Μέσι θα είναι εντελώς διαφορετική.

Όσα ανέφερε ο Σκαλόνι:

«Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο χωρίς τον Μέσι. Δεν έχω δει ποτέ κανέναν άλλον να μεταδίδει το συναίσθημα που μεταδίδει ο Λέο. Αυτό είναι που θα μας λείψει περισσότερο. Πάντα μιλούσαμε για το πόσο θα μας λείψει όταν δεν θα είναι πια εδώ, και τώρα ήρθε η ώρα που δεν θα είναι πια μαζί μας.

Φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολύ συγκινητικό για όλους, χωρίς εξαίρεση. Από τη στιγμή που θα πατήσει ο Μέσοι στο Μονουμεντάλ, εκείνος και οι φίλαθλοι θα ζήσουν μια μέρα που κανείς δεν θα ξεχάσει ποτέ. Είμαι ευγνώμων που θα είμαι μέρος αυτής της μέρας, γιατί θα είναι η δική του μέρα, αλλά και η μέρα των συμπαικτών του που μοιράστηκαν μαζί του τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική χαρά. Το αξίζουν κι αυτοί.

Όσο για μένα, απλώς θα είμαι ένας θεατής. Θα καθίσω εκεί και θα το απολαύσω όλο, αλλά είμαι ευγνώμων που θα μπορέσω να ζήσω αυτή τη μέρα. Είναι ακόμα εδώ μαζί μας. Έχουμε δύο προπονήσεις μαζί του, και θα συνεχίσουμε να τον βλέπουμε και να απολαμβάνουμε την παρουσία του σε αυτό το λίγο χρόνο που μας απομένει.

Αλλά το συναίσθημα να τον έχουμε στο γήπεδο είναι κάτι μοναδικό. Πάνω απ' όλα, θέλω οι άνθρωποι να καταλάβουν τι μεταδίδει σε όλους απλώς επειδή βρίσκεται σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, στους συμπαίκτες του, στους αντιπάλους, στους φιλάθλους των αντιπάλων, στους δικούς του φιλάθλους, σε όλους.

Όπως έχω πει, έχω γνωρίσει σπουδαίους παίκτες, έχω παίξει δίπλα σε σπουδαίους παίκτες και έχω αντιμετωπίσει σπουδαίους παίκτες, αλλά δεν έχω δει ποτέ κανέναν άλλον να μεταδίδει αυτό το είδος συναισθήματος».