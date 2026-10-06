Λιονέλ Μέσι: Πού και πότε θα δείτε την τελευταία αναμέτρηση του με την Εθνική Αργεντινής

Ο Λιονέλ Μέσι σε λιγότερο από 24 ώρες θα δώσει την τελευταία του αναμέτρηση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής σε έναν αγώνα απέναντι στο Μπενίν καθώς εδώ και καιρό έχει ανακοινώσει την δύσκολη απόφαση να αποσυρθεί από την «Αλμπισελέστε».

Ο «τελευταίος χορός» του Μέσι με την Εθνική Αργεντινής θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες με τη φιλική αναμέτρηση κόντρα στο Μπενίν να έχει προγραμματιστεί για τα ξημερώματα της Τετάρτης (07/10, 02:00) και τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.