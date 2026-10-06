Ημέρα «Μίμης Δομάζος»: Παίζουμε μπάλα στη Λεωφόρο!

Η ιστορική έδρα της Λεωφόρου μετατρέπεται σε έναν μεγάλο χώρο άθλησης και παιχνιδιού, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να βιώσει στην πράξη τις αξίες της ομαδικότητας, της προσπάθειας, του σεβασμού και της ευγενούς άμιλλας.

Η διοργάνωση αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στον Μίμη Δομάζο, τον εμβληματικό «Στρατηγό» του ελληνικού ποδοσφαίρου, έναν αθλητή που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στους αγωνιστικούς χώρους, που αγαπήθηκε και αναγνωρίστηκε από το Πανελλήνιο, πέρα από τα όρια της ομάδας του.

Ξεχωριστή θέση στη διοργάνωση θα έχει η ιστορική φυσούνα του γηπέδου από την οποία οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μια συμβολική διαδρομή που συνδέει τη Λεωφόρο με εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου ενώ θα θυμίζει στις νεότερες γενιές ότι τα μεγάλα όνειρα ξεκινούν από την προσπάθεια, την ομάδα και την πίστη.

Η Ημέρα «Μίμης Δομάζος» φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν συμβολικό διάλογο ανάμεσα σε τρεις γενιές του ελληνικού αθλητισμού: την ιστορία, το παρόν και το μέλλον. Γιατί η μνήμη δεν αφορά μόνο το παρελθόν. Είναι ο τρόπος να μεταφέρουμε τις αξίες του στο μέλλον.

Ένα νέο αθλητικό φεστιβάλ που τιμά την ποδοσφαιρική παρακαταθήκη του «Στρατηγού» Μίμη Δομάζου, με πρωτοβουλία και επιμέλεια της Πόπης Δομάζου.

Μια αθλητική Κυριακή για όλους ⚽️

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026

10.00–17.00

Γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης» – Λεωφόρος Αλεξάνδρας

Είσοδος ελεύθερη

#DomazosFootballFestival