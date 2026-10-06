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Super League: Επιστρέφει με ντέρμπι «αιωνίων», Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Η Super League, μάλιστα, στην επανέναρξή της περιλαμβάνει ντέρμπι «αιωνίων», καθώς ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Κυριακή (11/10) τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης». 

Super League: Επιστρέφει με ντέρμπι «αιωνίων», Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
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Η Super League, μάλιστα, στην επανέναρξή της περιλαμβάνει ντέρμπι «αιωνίων», καθώς ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Κυριακή (11/10) τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η ΑΕΚ πριν την… αγγλική εβδομάδα θα φιλοξενήσει, το Σάββατο (10/10) στην Allwyn Arena τον ΟΦΗ, ενώ ο ΠΑΟΚ θα κλείσει το πρόγραμμα την Δευτέρα (12/10) με την εντός έδρας αναμέτρηση με την Καλαμάτα.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Super League

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

  • 19:30 Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος Novasports Prime
  • 19:30 ΑΕΚ – ΟΦΗ Magenta Sport 1 League

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

  • 17:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός Magenta Sport 1 League
  • 17:00 Ηρακλής – Λεβαδειακός ΣΚΑΪ
  • 19:00 Άρης – Βόλος Novasports Prime
  • 21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Magenta Sport 1 League

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

  • 18:00 ΠΑΟΚ – Καλαμάτα Novasports Prime
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