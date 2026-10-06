Super League: Επιστρέφει με ντέρμπι «αιωνίων», Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Η Super League, μάλιστα, στην επανέναρξή της περιλαμβάνει ντέρμπι «αιωνίων», καθώς ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Κυριακή (11/10) τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Μετά από διακοπή τριών εβδομάδων τα εθνικά πρωταθλήματα επιστρέφουν!
Η Super League, μάλιστα, στην επανέναρξή της περιλαμβάνει ντέρμπι «αιωνίων», καθώς ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Κυριακή (11/10) τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Η ΑΕΚ πριν την… αγγλική εβδομάδα θα φιλοξενήσει, το Σάββατο (10/10) στην Allwyn Arena τον ΟΦΗ, ενώ ο ΠΑΟΚ θα κλείσει το πρόγραμμα την Δευτέρα (12/10) με την εντός έδρας αναμέτρηση με την Καλαμάτα.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Super League
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
- 19:30 Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος Novasports Prime
- 19:30 ΑΕΚ – ΟΦΗ Magenta Sport 1 League
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
- 17:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός Magenta Sport 1 League
- 17:00 Ηρακλής – Λεβαδειακός ΣΚΑΪ
- 19:00 Άρης – Βόλος Novasports Prime
- 21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Magenta Sport 1 League
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
- 18:00 ΠΑΟΚ – Καλαμάτα Novasports Prime