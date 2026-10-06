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ΠΑΟΚ: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Ντεσπόντοφ

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έκανε την Τρίτη (06/10) το πρώτο του βήμα για την επιστροφή του στη δράση, συμμετέχοντας για πρώτη φορά φέτος σε μέρος της προπόνησης του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία.

ΠΑΟΚ: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Ντεσπόντοφ
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Θετικά ήταν τα νέα από την πρωινή προπόνηση του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία, καθώς ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συμμετείχε για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν σε μέρος του προγράμματος.

Μέρος της προπόνησης είχαν ακολουθήσει τη Δευτέρα και οι Κόστα, Γιαννούλης και Ελουστόντο, οι οποίοι επίσης συνεχίζουν την προσπάθεια για την πλήρη επανένταξή τους.

Το πρόγραμμα της Τρίτης περιλάμβανε ασκήσεις συναρμογής, rondo, καθώς και δουλειά στην επιθετική και αμυντική τακτική. Στη συνέχεια, οι παίκτες του ΠΑΟΚ δούλεψαν στα τελειώματα, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με οικογενειακό διπλό.

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