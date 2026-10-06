ΑΕΚ: Κόπηκε ξανά ο Μάγερ από την Εθνική Κροατίας και επιστρέφει Ελλάδα

Εκτός αποστολής της Εθνικής Κροατίας έμεινε ξανά ο Λόβρο Μάγερ, αυτή τη φορά για την αναμέτρηση απέναντι στην Ισπανία, με αποτέλεσμα ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ να επιστρέφει... ξεκούραστος στην Ελλάδα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους διεθνείς και να τους ενσωματώσει ξανά στις προπονήσεις της ομάδας, ενόψει της δύσκολης συνέχειας σε Super League και Champions League.

Σημαντικό για τον προπονητής της «Ένωσης» είναι οι ποδοσφαιριστές του να επιστρέψουν υγιείς, χωρίς προβλήματα τραυματισμών, αφού έχει ήδη να διαχειριστεί τις απουσίες των Ρότα και Βάργκα και Στρακόσια, ενώ προστέθηκε και ο «πονοκέφαλος» του Ζούμπκοφ ο οποίος γυρίζει με ενοχλήσεις.

Οι περισσότεροι από τους διεθνείς της ΑΕΚ πήραν χρόνο συμμετοχής με τις Εθνικές τους, ωστόσο το ίδιο δεν ισχύει και για τον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος επιστρέφει στα Σπάτα δίχως να έχει αγωνιστεί ούτε ένα λεπτό, γεγονός που προκάλεσε εκπλήξεις δεδομένης της φόρμας του στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο 28χρονος Κροάτης χαφ είχε βρεθεί στον πάγκο στο πρώτο παιχνίδι, στο διπλό στην Τσεχία, χωρίς να αγωνιστεί και στη συνέχεια ο Σλάβεν Μπίλιτς δεν τον συμπεριέλαβε στην αποστολή στην εκτός έδρας ήττα από την Ισπανία και στη συντριβή από την Αγγλία.