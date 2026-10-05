«Συναγερμός» στην ΑΕΚ με Ζούμπκοφ: Εκτός αποστολής για το παιχνίδι της Ουκρανίας με πόνους στη μέση

Νέος «πονοκέφαλος» προέκυψε στην ΑΕΚ, καθώς ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ τέθηκε εκτός αποστολής από το παιχνίδι της Ουκρανίας με την Ουγγαρία λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός στάθηκε άτυχος στο προηγούμενο παιχνίδι αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία, όταν μετά από άτσαλη προσγείωση στο χορτάρι αποκόμισε πρόβλημα στη μέση.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού επιτελείου και τις ελπίδες που εξέφρασε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Αντρέα Μαλντέρα, οι πόνοι δεν υποχώρησαν, με αποτέλεσμα ο 30χρονος άσος να μην βρίσκεται καν στην αποστολή για την αναμέτρηση με τους «Μαγυάρους».

Στην ΑΕΚ παρακολουθούν τις εξελίξεις και περιμένουν την άμεση επιστροφή του παίκτη στην Αθήνα. Ο Ζούμπκοφ θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.