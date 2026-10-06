Παναθηναϊκός: Επέστρεψε ο Τετέι, ανεβάζει ρυθμούς ο Ταμπόρδα

Μετά τα δυσάρεστα νέα με τον τραυματισμό του Λιβάι Γκαρσία, ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει κάθε λόγο να χαμογελάει και πάλι.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού είδε στη σημερινή προπόνηση της ομάδας τον Αντρέα Τετέι να επιστρέφει, έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα, ενώ την ίδια ώρα ο Βιθέντε Ταμπόρδα προπονήθηκε και πάλι σε φουλ ρυθμιύς.

Θετικά είναι τα νέα και για τον Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος ανέβασε ακόμα περισσότερο στροφές και συμμετείχε σχεδόν σε ολόκληρο το πρόγραμμα της προπόνησης.

Επίσης στο πρόγραμμα συμμετείχαν κανονικά και οι νεαροί Λάβδας, Νεμπής, Μπινιάρης και Γείτονας.