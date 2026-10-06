Παναθηναϊκός: Επέστρεψε ο Τετέι, ανεβάζει ρυθμούς ο Ταμπόρδα
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ συνεχίζει την προετοιμασία της ομάδας του για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, με τον Αντρέα Τετέι να μπαίνει σε πρόγραμμα και τον Αργεντινό άσο να ανεβάζει στροφές.
Μετά τα δυσάρεστα νέα με τον τραυματισμό του Λιβάι Γκαρσία, ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει κάθε λόγο να χαμογελάει και πάλι.
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού είδε στη σημερινή προπόνηση της ομάδας τον Αντρέα Τετέι να επιστρέφει, έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα, ενώ την ίδια ώρα ο Βιθέντε Ταμπόρδα προπονήθηκε και πάλι σε φουλ ρυθμιύς.
Θετικά είναι τα νέα και για τον Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος ανέβασε ακόμα περισσότερο στροφές και συμμετείχε σχεδόν σε ολόκληρο το πρόγραμμα της προπόνησης.
Επίσης στο πρόγραμμα συμμετείχαν κανονικά και οι νεαροί Λάβδας, Νεμπής, Μπινιάρης και Γείτονας.