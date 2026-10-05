Παναθηναϊκός: Χωρίς Λιβάι Γκαρσία στο ντέρμπι με Ολυμπιακό - Τόσο θα απουσιάσει

Πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τον Λιβάι Γκαρσία, καθώς η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε επιβεβαίωσε τον τραυματισμό του και τον θέτει εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες.

Ο επιθετικός του «τριφυλλιού» έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού, με το διάστημα της αποθεραπείας να υπολογίζεται στις 2-3 εβδομάδες.

Ως εκ τούτου, ο Γκαρσία δεν θα είναι διαθέσιμος για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (11/10), ενώ θα απουσιάσει και από την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο Conference League απέναντι στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα στις 15 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, ο επιθετικός από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο αναμένεται να χάσει και την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 18 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ για τη Super League.

Αναλυτικά τα ματς που έχει ο Παναθηναϊκός

11/10 Ολυμπιακός εκτός (21:00)

15/10 Μπόρατς Μπάνια Λούκα εντός (19:45)

18/10 Αστέρας Aktor εντός (17:30)

22/10 Καϊράτι εκτός (17:30)

25/10 Βόλος εκτός (18:00)

28/10 Άρης εντός Κύπελλο (17:30)