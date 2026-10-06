Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές μάχες των ΠΑΟΚ, Περιστερίου, Ηρακλή και Μυκόνου
Δείτε ώρες και κανάλια των ευρωπαϊκών μαχών που θα δώσουν ΠΑΟΚ, Περιστέρι, Ηρακλής και Μύκονος, σε Eurocup, BCL και FIBA Europe Cup.
«Πλούσια» είναι μπασκετική δράση με τέσσερις ελληνικές ομάδες να έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στο Σεράγεβο για να αντιμετωπίσει τη Μπόσνα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Eurocup, ενώ για το BCL, το Περιστέρι φιλοξενεί την Μπάμπεργκ.
Πρεμιέρα Ηρακλή και Μύκονο στο FIBA Europe Cup, με τον «Γηραιό» να αντιμετωπίζει την ΜΖΤ στα Σκόπια, ενώ οι Νησιώτες υποδέχονται τη Νέφτσι Μπακού.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (06/10)
Eurocup
- 19:30 Τσεντεβίτα Ολίμπια – Χάποελ Ιερουσαλήμ Novasports4
- 20:30 Μπόσνα – ΠΑΟΚ Novasports Prime
Basketball Champions League
- 19:30 Περιστέρι – Μπάμπεργκ MAGENTA Sport 4
FIBA Europe Cup
- 19:00 Μύκονος – Νέφτσι Sport FM TV 2
- 20:00 ΜΖΤ Σκοπίων – Ηρακλής Sport FM TV 3