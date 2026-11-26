Ο 26χρονος Αμερικανός, ύψους 2,05 μ., είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον και των Ντένβερ Νάγκετς, ενώ προσπάθεια για την επιστροφή του στην Ευρώπη είχε κάνει και ο ΠΑΟΚ, στον οποίο αγωνίστηκε στο παρελθόν.

Ωστόσο, ο πρώην παίκτης του Δικεφάλου αποφάσισε να παραμείνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, επιλέγοντας να συνεχίσει την προσπάθειά του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς, μετρώντας κατά μέσο όρο 17,4 πόντους, 7,4 ασίστ και 5,2 ριμπάουντ.

Η ανακοίνωση των Ορλάντο Μάτζικ: