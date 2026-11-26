Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Ισπανίας στο τελευταίο «παράθυρο» η Εθνική ομάδα θέλει να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών.

Η «Γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει απόψε τη Γεωργία, έχοντας ρεκόρ 4-4 και τρεις ημέρες αργότερα, στις 29 Νοεμβρίου (19:00), θα αντιμετωπίσει ξανά την Ισπανία, στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα.

Στη δωδεκάδα της Εθνικής βρίσκονται οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Μιχάλης Λούντζης, Βασίλης Τολιόπουλος, Νίκος Χουγκάζ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Παπανικολάου, Όμηρος Νετζήπογλου, Αντώνης Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου και Αλέξανδρος Νικολαΐδης.

Η Γεωργία έχει απολογισμό 5-3 και προέρχεται από εκτός έδρας νίκη με 98-90 επί της Πορτογαλίας. Ο Αλεξάνταρ Τζίκιτς θα έχει στη διάθεσή του τους Αλεξάντρε Μερκβιλάτζε, Μαρκίζ Ριντ, Ράτι Αντρονικασβίλι, Κάκαμπερ Τζιντσαράτζε, Γκιόργκι Κομπακίτζε, Ουίλι Ισιάνι, Ντούντα Σανάτζε, Γκιόργκι Τζουρτζιλάτζε, Γκεόργκε Κορσάντια, Αλεξάντρε Πεβάτζε, Τορνίκε Σενγκέλια και Γκιόργκι Οχκικίτζε.